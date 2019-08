Explican por qué ni Goldie ni Mirtha fueron al entierro de José

Después del velorio (las mellizas) fueron a la casa de Mirtha y estuvieron hasta las 5 de la mañana. Creo que ése fue el problema, que por eso no fueron a Chacarita", dijo Héctor Vidal Rivas

¿Por qué Mirtha Legrand y Goldie no fueron al entierro de su hermano José en La Chacarita?, se preguntaron muchos asistentes al entierro del realizador cinematográfico y la respuesta la proporcionó Héctor Vidal Rivas, asistente de la diva, quien explicó en Nosotros a la Mañana el porqué las hermanas no estuvieron presentes en el último adiós: "No fue por algo en particular. Fue por una decisión de las hijas de llevarlo a Chacarita y porque Mirtha y Goldie se habían acostado a las cinco de la mañana".