Flor Vigna se bajó de la entrega de los Martín Fierro al cable

Tenemos Wifi, el programa que ambos conducían en 2018, fue nominado para los Martín Fierro de Cable que se llevarán a cabo el lunes 9 desde las 21 horas en el Hotel Panamericano de Buenos Aires y Angel de Brito contó que Vigna no asistirá porque no quiere compartir evento con su ex, quien sigue al frente del ciclo y estará presente en la ceremonia de Aptra.

"La invitaron a Flor y a Nico, pero Vigna dijo ‘yo no voy’. No tiene teatro, no tiene Bailando. Tenían que estar los dos, juntitos, sentados en la misma mesa. Nico va y Flor decidió no ir’, dijo el periodista, dejando entrever que el vínculo entre la expareja no continuaría en los buenos términos con los que finalizó y que, al menos, una de las partes evita cruzarse. Obviamente que la noticia enseguida se disparó en los medios y todos fueron a buscar la respuesta de Flor quien habló pero dio otro motivo. "No voy porque ese día bailamos (con Facu Mazzei) en vivo en el Bailando. Nunca me bajé. Es una nominación muy importante y agradezco mucho el reconocimiento. No quiero hacer revuelo con este tema. Gracias por preguntar", aseguró.

La relación entre ellos no quedó en buenos términos más allá de que cuando se separaron las cosas entre ellos estuvieron bien. Pero algo pasó y ella nunca más quiso cruzarse. Mientras tanto Flor sigue muy enganchada y enamora de su coach, Mati Napp, y tanto amor hay que de hecho, el viernes terminó la función de "Una semana nada más", el éxito teatral del año, y se fue rumbo a Palermo Hollywood a ver "Sex", ya que Matías es el coreógrafo de la obra que dirige Muscari, y además tiene un porcentaje.

Por otra parte la parejita está planificando unos días juntos, cuando Flor termine con la obra en El Nacional el próximo 20 de octubre. Según trascendió las playas del Caribe sería su destino. Y como para que no haya polémicas, ni se cruza con Nico...