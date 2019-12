Funk rock con Bajo Insomnio Mental

Mariano Ferreyra en guitarra y coros, Walter Ferryra en bajo y coros, Hernán Ferreyra en batería y Francisco Vallinoti en voz.

En diálogo con El Sururbano, Francisco, el vocalista, señaló que el concierto en Marcopollo "fue espectacular ya que no sólo tocamos en vivo con varias bandas amigas, sino que también realizamos algunas sorpresas". Una de esas cuestiones que asombró a los presentes fue cuando me pelé sobre el escenario para interpretar dos temas de Sumo: Mejor no hablar de ciertas cosas y Nextweek".

En este sentido, manifestó que "fue mi propio peluquero quien me cortó el pelo. Todos se sorprendieron desde mi mujer hasta la dueña del lugar, le copó la idea. Además, integrantes de Viejas Locas también se quedaron con la boca abierta, me decían ¿y ahora qué hacemos nosotros?. Estuvo muy bueno realmente".

Este no fue el último concierto del año para el grupo ya que el 28 de este mes tocarán en la plaza de la estación de Longchamps. "Será un show solidario a beneficio del Comedor Los Frutales, que está en Longchamps también. La entrada será un juguete para los chicos que concurren allí".

Asimismo, mencionó cuáles son los proyectos que tiene pensado concretar Bajo Insomnio Mental. "Tenemos ya preparadas las 9 canciones que formarán parte del segundo disco de la banda. Así que tenemos previsto comenzar a grabar entre enero y febrero para tenerlo listo en la segunda mitad del año".

Las canciones de la banda poseen el estilo de funk rock y sus temática son variadas, aunque todas tienen el denominador común de estar basadas en hechos reales: "Por ejemplo, hablamos del caso de un niño que ve como su madre es golpeada por el padre y de la amistad. Son muy variadas".