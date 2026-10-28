Milei en Catamarca: defendió al RIGI, agradeció a los gobernadores y no habló de Bolsonaro

El Presidente Javier Milei reivindicó inversiones privadas y elogió al gobernador aliado, Raúl Jalil, por adherirse al RIGI. El acto se realizó mientras el líder opositor de Brasil concluía su viaje en avión privado, que contó con la colaboración de Argentina
El presidente Javier Milei defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y agradeció a los gobernadores "responsables" desde la provincia de Catamarca.
Sin embargo, no hizo referencias a la situación de Flávio Bolsonaro, quien llegó a Estados Unidos después de salir de la Argentina en un avión privado.
El senador brasileño aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en Miami, tras partir desde Puerto Iguazú senador brasileño aterrizó en el aeropuerto de Opa-locka, en Miami, tras partir desde Puerto Iguazú y realizar una escala técnica en Guayaquil, Ecuador. El traslado se produjo en medio de la controversia por una medida judicial atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que le habría ordenado entregar sus pasaportes y le habría prohibido salir de Brasil.
En el marco de la inauguración de la planta de producción de carbonato de litio de Río Tinto, donde se mostró con el gobernador local, Raúl Jalil, el mandatario cuestionó a la oposición por criica el RIGI y apuntó contra el riojano, Ricardo Quintela.
"A poco más de dos años de su sanción, el RIGI lleva más de 29 proyectos aprobados: 13 mineros. Es sinónimo de estabilidad fiscal y aduanera. Vuelven cada día más rica la Argentina y permite que todos los argentinos accedan a un mejor nivel de vida", destacó.
En la misma línea, planteó: "Por eso me cuesta entender a los opositores que hablan del costo fiscal del RIGI. Cómo puede costar algo que sin el RIGI jamás se hubiera hecho. Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da trabajo y no exporta".
"Tampoco logro comprender a los que hablan de que este tipo de inversiones no se expanden o no derraman hacia la economía", sentenció y completó: "Este es el único camino a la grandeza. Están los que hablan y los que hacen. Los que hacen están ocupados trabajando, andan dando vuelta siempre los que no hace".
En otro pasaje de su discurso, y en paralelo a los proyectos de ley en negociación, entre ellos la reforma electoral y el Presupuesto 2027, el mandatario agradeció a los gobernadores "responsables" y cuestionó a los opositores como Quintela.
"Me gustaría reconocer a los gobernadores que abrazaron el cambio de época y adhirieron al RIGI. Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, Quintea volvió a emitir palelitos de colores llamados chachos para pagarle a los estatales", sostuvo ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Asimismo, reamarcó que, "mientras unos creen que el camino del progreso es la inversión, otros siguen creyendo en emitir descontroladamente para emitir papelitos infinitos". Por último, en el marco del día del minero, el Presidente destacó la tarea de los trabajadores y les agradeció por "hacer grande la Argentina nuevamente".
"Nosotros propusimos un objetivo de país, pero son ustedes los que arriesgan su propio capital, los que convierten un salar en exportaciones y los que trabajan sin descanso para progresar, para subir cada día a la montaña y lograr que el resto del país progrese con ustedes", concluyó.
comentar