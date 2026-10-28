Milei en Catamarca: defendió al RIGI, agradeció a los gobernadores y no habló de Bolsonaro

El Presidente Javier Milei, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorrió la planta de Rio Tinto en Catamarca y visitó las nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio.



La actividad se realiza en el marco del Día del Minero y de la expansión… pic.twitter.com/JG7SbcLvRo — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 28, 2026

"A poco más de dos años de su sanción, el RIGI lleva más de 29 proyectos aprobados: 13 mineros. Es sinónimo de estabilidad fiscal y aduanera. Vuelven cada día más rica la Argentina y permite que todos los argentinos accedan a un mejor nivel de vida", destacó.

En la misma línea, planteó: "Por eso me cuesta entender a los opositores que hablan del costo fiscal del RIGI. Cómo puede costar algo que sin el RIGI jamás se hubiera hecho. Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da trabajo y no exporta".

"Tampoco logro comprender a los que hablan de que este tipo de inversiones no se expanden o no derraman hacia la economía", sentenció y completó: "Este es el único camino a la grandeza. Están los que hablan y los que hacen. Los que hacen están ocupados trabajando, andan dando vuelta siempre los que no hace".

En otro pasaje de su discurso, y en paralelo a los proyectos de ley en negociación, entre ellos la reforma electoral y el Presupuesto 2027, el mandatario agradeció a los gobernadores "responsables" y cuestionó a los opositores como Quintela.

"Me gustaría reconocer a los gobernadores que abrazaron el cambio de época y adhirieron al RIGI. Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, Quintea volvió a emitir palelitos de colores llamados chachos para pagarle a los estatales", sostuvo ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Asimismo, reamarcó que, "mientras unos creen que el camino del progreso es la inversión, otros siguen creyendo en emitir descontroladamente para emitir papelitos infinitos". Por último, en el marco del día del minero, el Presidente destacó la tarea de los trabajadores y les agradeció por "hacer grande la Argentina nuevamente".

"Nosotros propusimos un objetivo de país, pero son ustedes los que arriesgan su propio capital, los que convierten un salar en exportaciones y los que trabajan sin descanso para progresar, para subir cada día a la montaña y lograr que el resto del país progrese con ustedes", concluyó.