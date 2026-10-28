Confirmado: el Gobierno de Milei ayudó a Flávio Bolsonaro a escapar desde Argentina

La presencia de efectivos de seguridad durante el traslado planteó interrogantes sobre el nivel de coordinación que requirió la operación. Sin embargo, ese acompañamiento, por sí solo, no permite establecer quién lo dispuso ni si respondió a una decisión del Gobierno nacional.

También surgieron versiones sobre la presencia en Misiones de Santiago Caputo, asesor presidencial, durante las horas en que se concretó la salida. Ese dato reforzó las sospechas sobre una eventual intervención de funcionarios cercanos a Milei, aunque no demuestra que Caputo haya participado en la planificación o autorización del viaje.

Otro de los señalamientos provino del empresario mexicano Simón Levy, quien afirmó en una entrevista televisiva que el presidente argentino habría estado involucrado en la coordinación de la operación. La declaración sumó presión política, pero hasta el momento no se conocieron pruebas públicas que permitan corroborar esa acusación.

La contradicción en los comunicados oficiales

El caso también quedó marcado por las diferencias entre las primeras explicaciones oficiales y la información difundida posteriormente. Durante el martes, desde el Gobierno negaron haber colaborado con la salida de Bolsonaro y señalaron que no tenían constancia de su ingreso a la Argentina.

Más tarde, Migraciones publicó un comunicado en el que identificó a Flávio Nantes Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas, precisó el horario de entrada por Misiones y confirmó que abordaron el vuelo privado.

La confirmación modificó el escenario informativo, aunque no resolvió si existió una coordinación política detrás del traslado. El Gobierno argentino negó haber intervenido y buscó evitar una nueva escalada diplomática con Brasil.

Trump respaldó la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, también se refirió al caso durante la madrugada del miércoles. Consultado sobre la posibilidad de recibir a Flávio Bolsonaro en Estados Unidos, respondió: “Lo aprobaría. Yo creo que son buena gente”.

Trump afirmó además que había escuchado que el senador se encontraba en la Argentina y cuestionó el proceso electoral brasileño que terminó con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Sus declaraciones reforzaron las versiones de que Guayaquil sería una escala antes de continuar hacia territorio estadounidense.

Lula calificó de “vergonzosa” la salida

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó la partida de su rival político y sostuvo que podría haberse quedado en Brasil para demostrar que las acusaciones en su contra eran falsas.

“Quien no debe, no teme. Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”, afirmó Lula durante los festejos por su cumpleaños número 81.

Lula apuntó contra las plataformas digitales.

Flávio Bolsonaro enfrenta investigaciones judiciales vinculadas con presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Su salida se produjo en medio de las restricciones judiciales que, según las informaciones difundidas sobre el caso, buscaban impedir que abandonara Brasil.

La confirmación de su paso por la Argentina dejó establecidos los principales movimientos de la familia y de la aeronave. La presunta ayuda del Gobierno de Milei, en cambio, continúa siendo una acusación que necesita pruebas específicas para darse por acreditada.