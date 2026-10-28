Javier Milei habría recibido un golpe en Catamarca y suspendieron el contacto con la prensa

Como consecuencia de lo ocurrido y de las molestias físicas que habría presentado, la comitiva resolvió cancelar la conferencia y el contacto previsto con los periodistas que aguardaban en el lugar.

De esta manera, la delegación presidencial mantendrá un perfil reservado durante su estadía en la capital catamarqueña, luego de un ingreso al hotel que alteró el desarrollo de las actividades.