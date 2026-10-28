Javier Milei habría recibido un golpe en Catamarca y suspendieron el contacto con la prensa

Un tumulto durante su llegada al alojamiento generó preocupación por el estado físico del mandatario. La comitiva modificó la agenda tras el episodio.
La llegada de Javier Milei a Catamarca quedó envuelta en un momento de tensión. Un desborde de personas cuando ingresaba al hotel donde se aloja habría provocado que el Presidente recibiera un golpe en el cuello, por lo que debió ser resguardado por su custodia.
El viaje tenía como principal objetivo reunirse con militantes libertarios en la capital provincial. Sin embargo, los incidentes en las inmediaciones del hospedaje obligaron a modificar los planes previstos para la jornada.
Desde La Libertad Avanza en Catamarca buscaron llevar tranquilidad y descartaron que se hubiera tratado de una agresión deliberada. El diputado Adrián Brizuela atribuyó lo sucedido al entusiasmo de los presentes y también hizo referencia a la agenda vinculada con la industria del litio.
Tras el episodio, el legislador cuestionó el operativo de seguridad dispuesto para el arribo presidencial. Según explicó, el mandatario sufrió una contusión y fue trasladado rápidamente a su habitación para evitar mayores inconvenientes.
Como consecuencia de lo ocurrido y de las molestias físicas que habría presentado, la comitiva resolvió cancelar la conferencia y el contacto previsto con los periodistas que aguardaban en el lugar.
De esta manera, la delegación presidencial mantendrá un perfil reservado durante su estadía en la capital catamarqueña, luego de un ingreso al hotel que alteró el desarrollo de las actividades.
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