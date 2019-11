Julieta Prandi no pudo entrar a su country "por orden de su ex"

"Me llego información que mi propiedad, el lote 317 del barrio Septiembre de Escobar está nuevamente ocupada. El inquilino anterior se retiró en agosto. Hay dos vehículos y un perro. Hay gente que entra y sale", contó Prandi en un audio que le mandó por WhatsApp a Agustina Kämpfer, panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece).

"Hoy me presenté en el barrio con mi abogada y una escribana de Jurisdicción Escobar para labrar un acta y constatar quién vive en mi propiedad. El barrio Septiembre no me permitió el ingreso. Nos dijeron que por orden de Claudio Contardi, mi ex marido, no podían ni dejarme ingresar ni darme información de quiénes estaban ocupando mi casa", agregó la modelo

La periodista explicó que "esa casa forma parte de los bienes conyugales de la ex pareja. Por lo tanto, no se puede administrar sin el pleno consentimiento de las dos partes. Esa casa hasta ayer estuvo alquilada y por ello habría cobrado por adelantado 600 mil pesos y Prandi no recibió un peso".

Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi, tras diez años de relación un año atrás y este año se conoció que la modelo lo había denunciado por "violencia familiar" al padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco, en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro.