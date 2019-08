Los Nocheros, entre la bronca y la gratitud

"Estamos con mucha ansiedad, porque uno siempre tiene intriga cuando saca canciones nuevas, pero creemos que hemos logrado encontrar aquello que la gente quiere escuchar", dice Kike Teruel. "Los autos tienen un modelo standard y luego le agregan cosas nuevas para llamar la atención. Nosotros hicimos agregados a lo largo de estos años y ahora... ahora volvemos a lo que éramos", define el intérprete. Hay novedades, de todos modos: la canción que da título al disco lo hicieron junto a la también salteña Maggie Soria, quien es de alguna manera la cuarta voz del grupo.

"Nosotros hicimos duetos con mujeres, con Mercedes, con la Sole, con Roxana Carabajal, con Marcela Morelo. Pero eran reuniones sólo para un tema. Y Maggie hoy, sí, es la cuarta. No es un reemplazo, pero es la cuarta y lo digo con firmeza y con ganas", indica Kike sobre la chica que aparece en el clip de Sol Nocturno y se está presentando con Los Nocheros. Sobre Mario, explica que "era el de tono más bajo, el de color más grave. El que completaba todo. Estábamos acostumbrados a que su voz diera esa terminación prolija. Además con su ausencia falta una guitarra base que sí suplantamos".

No es la primera vez que son tres. Ya pasó un tiempo desde tu vuelta, pero cómo regresaste.

-Desde que volví en 2015, estoy nuevo. Estaba roto cuando me fui. El vértigo de Los Nocheros me había desconcertado mental y psíquicamente Y regresé con pilas nuevas para arrancar otra vez.

¿Cómo los tiene la situación de Lautaro?

-Absolutamente afectados, somos familia, también Rubén. Es algo que no pasa, sigue y es algo nuestro. Y por otro lado la gente quiere escuchar las canciones y continúa apoyando.

¿Temieron problemas?

-No entiendo qué problema podría haber... La gente entendió más que los medios. Muchos medios involucraron al grupo. Algunos ponen "Los Nocheros..." y después desarrollan la información. Yo nunca vi que citen una obra de teatro cuando la noticia es sobre el hijo de uno de los miembros del elenco... No entendí desde Salta... Sufrimos mucho a la distancia lo que se ha dicho de nosotros. Es una muestra más de que la gente no acompaña a los medios. Que quede claro que no desconocemos la situación y que no esquivamos el bulto. Siempre dijimos que la Justicia tiene que decidir y que es un tema serio. Mis hermanas, mi sobrino están partidos al medio y la gente que lo sufrió también, lógicamente. Todos estamos afectados porque siempre fuimos muy unidos.