Marcela Tauro retó a Poroto Cubero: "¡Defendé más a Mica!"

A la hora de dar su opinión, Marcela Tauro no se calla nada sin importar quién esté enfrente. Sea Jorge Rial o China Suárez, la periodista dice su parecer sin pelos en la lengua. Y, el sábado por la noche, le tocó a Fabián Cubero recibir un poco de su medicina, en PH Podemos Hablar.

En el ciclo de Telefe estaban hablando de la polémica de Tauro con la mujer de Benjamín Vicuña, cuando Marcela le hizo un reproche al futbolista por su actitud con Mica Viciconte, en medio de su pelea con Nicole Neumann.

"A Cubero lo queremos, es de nuestro lado. En Intrusos estamos más del lado de él y de Mica, que del otro", comenzó Tauro.

Luego, Fabián comentó: "Yo no jodo a nadie, a mí me bardean, me atacan y todo. Acá (señalando a Tauro) me bardean, me han dado un poquito. Vos Marcela le das a todos, no tenés ningún problema. El tema es que yo no entro (en polémicas) porque sé que es un programa de televisión", explicó el deportista. Y la periodista aprovechó para darle un "consejito" al Poroto: "Vos la dejás a ella muy sola defendiéndote".