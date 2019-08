Martina Gusmán: "Es importante poner el cuerpo, el corazón y el alma"

"Elijo ese tipo de personajes primero por la posibilidad que tenemos las actrices y los actores de contar historias que atraviesan la pantalla y más allá de contar historias y de un relato de entretenimiento tengan también una connotación social y una reflexión social. Me parece que eso es súper interesante", sostiene esta intérprete que también resaltó por su rol de psicopedagoga del colegio en El mundo de Mateo, la recientemente finiquitada miniserie emitida por la Televisión Pública y en simultáneo en Cablevisión Flow.

"Después en lo personal es algo que me genera mucha inquietud y en lo concreto estoy a punto de recibirme de psicóloga y soy voluntaria de una fundación que es Fundación Sí. Hago diferentes tipos de cuestiones relacionadas con la inclusión social. Me parece que es súper importante como ciudadana poner el cuerpo, el corazón, el alma, la presencia, las acciones para tratar de colaborar en que ciertas realidades sean diferentes. Mis personajes tienen algo de esto en el terreno de la ficción y yo también lo tengo en el plano de la realidad digamos", confiesa. "Y si bien me interesa también hacer otras cosas como actriz hay algo dentro de ese terreno que claramente me hace sentir más cómoda, porque siento un doble sentido: de entretenimiento, pero a la vez de connotación y comunicación social", señala la esposa del director Pablo Trapero con quien fundó la productora Matanza Cine, donde se desempeña también como productora ejecutiva.

Martina es consciente de que la nueva faceta de psicóloga que sumará a su desarrollo y formación, potenciará aún más su labor diaria y brindará diferentes herramientas para enriquecer su trabajo de actriz. "La piscología la voy a seguir desde el lugar de voluntariado. La voy a seguir más desde la orientación de psicología comunitaria que es un poco el tipo de actividades que hago que igual son distintas, son variadas".

"Yo también hice Leonera en la que estuve investigando como un año en las cárceles de mujeres, en diferentes penales, entrevistándome con mujeres y ese fue como mi primer contacto con el mundo carcelario", apunta Gusmán mientras retrata. "Era un mundo que para mí era absolutamente ajeno, que desconocía, y que para mí tenía todos los prejuicios o preconceptos que uno puede tener de un mundo que no conoce. Y de alguna forma allí fui como descubriendo otra cosa. Por lo tanto, todo ese bagaje, de alguna forma, de Leonera que fue ya hace diez años, fue un poco el bagaje que traje para el mundo de El Marginal. Hicimos la primera temporada hace tres años y la fuimos profundizando. Si bien es del otro lado de la reja porque en Leonera hago de una interna, es el mismo mundo", dice Martina que con tanto abordaje en esa temática, ahora se la estima como conocedora del universo carcelario.

"Yo creo que utilicé la actuación como medio de expresión para contar algo más que un relato: para comunicar una realidad social, para hacer conocida una situación a través de mi personaje. Haber hecho Leonera me dio la idea de qué tipo de actriz quería ser y de qué manera encarar los personajes. Quería encontrar mi personaje en un lugar empático, realista y acercar al espectador a un mundo que a mí me interesaba que se descubra"