Se agranda la familia Nara: no era Wanda, la que será mamá es Zaira

Con una sonrisa de lado a lado contó que "había que esperar un poquito y Mali se enteró ayer (por el miércoles). Quería que se entere primero la familia y amigos, que supieron guardar el silencio. Se agranda la familia de Morfi. Estamos de tres meses. Me siento contenida, es el ámbito más lindo donde puedo tener un bebé porque este es un programa familiar".

A su lado también estaba el conducto del ciclo Leandro "El Chino" Leunis. De la manera más simpática y dulce, Zaira dio por tierra con la versión que decía que su hermana Wanda iba por el sexto hijo, rumor que creció cuando las dos compartieron unas minis vacaciones en Italia a fines de julio pasado.

Allí incluso la misma Zaira alimentó el rumor: "Era consciente de lo que se decía y la verdad que no nos importaba ni a mí ni a mi hermana. Wanda se entera en Europa, ella es medio bruja y es la que me dice 'en esa panza hay algo'. Yo no quería oficializar el embarazo hasta que no se cumpliera el plazo de los tres meses".

A la salida de Morfi, la conductora fue abordada por las cámaras de Intrusos (América): "Ando muy feliz, estamos muy felices por la noticia. Había que esperar los tres meses. Para mí era hoy el momento para decir la buena nueva y coincidió con el día de mi cumpleaños. Mi hija se enteró ayer y el cambio de humor fue total y hay un amor mucho más profundo".

Por otra parte, la producción preparó el ambiente para dar la agradable noticia y la recibió con distintas tortas que fueron decoradas para la ocasión. Cuando llegó la última, Zaira pidió diseñar su "propio deseo" con una decoración de un babero, un chupete y un body. Luego, Zaira contó cómo se enteró del embarazo junto a su marido. "Es increíble, pero la mujer lo siente. Un día salí y compré el test y le dije 'para mí estoy embarazada'".