Múltiples estilos con La Guarida

El grupo de está integrado por Franco Echeverría en voz y guitarra rítmica, Luciano Méndez en batería y coros, Jeremías Martínez en teclados y coros y Jerónimo Gil Zielger en bajo.

Sobre el origen de La Guarida, Franco, en diálogo con El Sururbano, explicó que "el comienzo se dio como un proyecto de hacer un disco para plasmar canciones que compuse durante un viaje por el país. Por eso, pedí ayuda a amigos del barrio. Terminamos de grabar y nos dimos cuenta que podíamos crear una banda porque, además, teníamos una afinidad musical y humana". Así nació el grupo y la placa que lleva el nombre Utopías.

Crear el material fue algo complejo para los artistas ya que no tenían experiencia en lo que es el proceso de su creación, pero lejos de quedarse con los brazos cruzados, aceptaron el reto, que dio sus dulces frutos. "Muy linda repercusión tuvo el disco. No solo el disco fue bien recibido, sino que también la banda. Recibimos consideraciones positivas no sólo en la zona -José Mármol- sino que también en personas que fueron testigos del proceso de composición, como una amiga cordobesa. Heli. Un tema lleva su nombre".

En Utopías, las letras son situaciones personales y el estilo musical es una fusión de hardrock, rock fusión, rock pop, funk, rap y hasta incluye una zamba. Igualmente, el vocalista adelantó que para un próximo disco "estamos avanzando hacia un rock más pesado y visceral.

El próximo sábado La Guarida tocará, a partir de las 20, en El Amparo Bar de Burzaco junto a Vocal XV.