Nicole Neumann: "Hay un plan detrás del conflicto"

Ayer la modelo fue la protagonista de la tapa de la revista Gente, en la que habló del último escándalo con Cubero, luego de que el defensor de Vélez le revocara el permiso para salir del país con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna. En durísimos términos, Neumann apuntó contra Cubero en su rol de padre.

"El único punto del convenio que pareciera importarle a mi ex nada tiene que ver con la integridad y la vida de las chiquitas. Se da casi como una extorsión: si no levanto la cautelar a una “tercera persona”, no volveré a tener permiso para viajar con mis hijas", comenzó, en referencia a la imposición legal para que Mica Viciconte no pueda publicar imágenes de las niñas.

Lo que más llamó la atención fue que Nicole habló sobre un "plan" que llevaría adelante Cubero en el que tiene como prioridad lastimarla a ella y que si eso además suma lastimar a sus hijas, entonces no le importa.

"Todavía, su necesidad de sabotaje a mí y a mis planes le es más prioritario que la felicidad de ellas. A ellas no les es permitido disfrutar de lo que les gusta. No les es permitido ser felices", remató sin vueltas. Y a la hora de analizar los motivos que ella cree que lo mueven a Poroto para llevar adelante ese plan, Nicole sorprendió con una teoría: "Detrás de todo esto hay un único fin. Honestamente creo que, más allá de que no supera y no perdona, él necesita volver a ver la foto familiar perfecta. Y en ese plano no importa que yo sea la madre de sus hijas: soy su gran estorbo", completó sin vueltas.

Fueron durante años una de las parejas más envidiadas por todos y siempre se mostraron juntos. Hoy la separación puso en evidencia que no se soportan y que en esa guerra parece que vale todo.