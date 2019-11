Pedido solidario por un niño quilmeño de 9 años

El niño padece Artrogriposis Múltiple Congénita, conocida como AMC, que se presenta una vez cada 3 mil nacimientos. En su caso particular, no tiene desarrollado los músculos de sus miembros superiores. Precisamente los triceps y biceps.

Al respecto, Daniel Domínguez, padre de Tiziano, explicó, en diálogo con El Quilmeño, que "padece de Artrogriposis Múltiple Congénita, una enfermedad que le impide el desarrollo de sus músculos. A él la afectó más en los miembros superiores. Precisamente fue en la zona de las articulaciones de los brazos. No tiene triceps y los biceps aún no están desarrollados. Además, al no contar con las muñecas en condiciones, tiene las manos para dentro. También le afecta en uno de los pies, de hecho lo tiene más corto que el otro".

En relación al viaje que necesita realizar Tiziano al país caribeño, contó que "sirve para que le hagan la rehabilitación médica y ver si lo tienen que operar. El ya estuvo en Cuba y lo operaron. Hace cuatro años que no viaja".

"Para que las personas nos puedan ayudar, un amigo de la familia, Beto, publicó el caso en la ONG Saun y tuvo mucha repercusión. Para ayudar, pueden ingresar al link https://saun.org/casos/caso/TizianoxBeto", informó.

Cabe destacar que, a pesar de sus problemas de salud, Tiziano no se rinde y responsablemente asiste a todas las terapias posibles. Es más, ha ganado una medalla de oro tras participar de una maratón en la provincia de La Rioja, donde viven los abuelos. Por eso, Daniel declaró que "el gordo es un crack, a pesar de todo, siempre da todo de sí. Lo admiramos mucho y es un valiente".