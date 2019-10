"‘Es gato, es esto, es lo otro...’. No me sorprenden los dichos que tuvo hacia mí. No pasa por mí sino por el lugar que ocupo de pareja de él. Si fuera la piba de una noche nadie saldría a decir nada, pero esto lleva seis meses", consideró Sofía, y agregó que está conviviendo con Claudio Paul Caniggia.

Además le dejó en claro a Charlotte que no tiene problemas en tener un cara a cara, pero no por los medios: Si (Charlotte) tiene algún problema, sabe dónde vivo, y que me hable personalmente. No adelante de una cámara", le dijo marcando la cancha e imponiendo condiciones.

Charlotte ninguneóa la pareja de Cani: "No me interesa"

Charlotte no parece querer juntarse con Bonelli. En una nota que le dio al Diario de Mariana el movilero del ciclo de El Trece le preguntó, sin filtro, qué sabía acerca de Sofía y tras encogerse de hombros ella respondió tajante: ‘¡Nada! ¿Qué querés que te diga?’.

Visiblemente enojada aseguró que vio todas las imágenes que la nueva pareja de su padre subió a las redes sociales y viceversa y dijo: ‘no me gusta para nada’ la relación en cuestión.

"Pero bueno...", lanzó algo fastidiosa antes de asegurar que a ella, como a ‘todos los hijos’ de padres separados, le gustaría verlos juntos. Y cuando la consultaron sobre si alguna vez la había visto, ahí le salió toda la bronca y se despachó: "No, no sé quién es. O sea, no me interesa saber. Me chupa un huevo todo".