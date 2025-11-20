El pedido de Guillermo Barros Schelotto a la AFA tras enterarse del título a Central

"No sé cuál será el sentido, quizás se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por ser el equipo con más puntos en el año un reconocimiento y quizá en el tiempo tendrá ese reconocimiento", expresó el Mellizo en una conferencia de prensa de la Villa Olímpica, horas antes de que se le entregue el título al Canalla.

"A mí me tocó jugar en Estados Unidos y está la Supporters Shield, que es un título que se le da al equipo con más puntos de la temporada; tiene un reconocimiento ahí, pero acá no había. Lo hay ahora. Bueno, con el tiempo capaz los que siguen tienen un reconocimiento también", expresó Schelotto, haciendo un paralelismo con la MLS, liga en la que jugó con el Columbus Crew del 2007 al 2011 y en la que fue DT de Los Angeles Galaxy entre 2019 y 2020.

Guillermo completó entre risas irónicas: "¿Y le pagan también a Central? A los jugadores y a los técnicos le tienen que dar un premio también, hay que pagarles. Y hay que ver si es retroactivo... Tiene que ser retroactivo a Vélez que fue el mejor del año pasado".

El equipo de Liniers completó un 2024 magnífico consagrándose de la Liga Profesional. Pero, además, terminó puntero en la tabla anual con 76 puntos en 41 fechas (contemplándose las de la fase regular de la Copa de la Liga, que se jugó en el primer semestre) gracias a sus 21 victorias, 13 empates y siete derrotas.