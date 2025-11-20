¡Sorpresa! La AFA declaró campeón a Rosario Central por ser el mejor de la tabla anual

A raíz de esta decisión, una delegación de Rosario Central conformada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel Di María fue a retirar el polémico trofeo.

Por su parte, Rosario Central realizó una publicación en sus redes sociales destacando el “logro”: “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”. Es el título 14 de la institución, que tiene entre ellos uno internacional: la Copa Conmebol 1995.

"Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”, expresó Ángel Di María.

“Muy contentos por el reconocimiento a la campaña del equipo y también pensando en los futuros torneos. Es algo que se venía discutiendo y para lo que viene será un justo reconocimiento”, señaló Ariel Holan. “Queremos dedicárselo a la familia canalla que siempre está con nosotros. Hicimos un año muy bueno, con mucho trabajo y un gran sacrificio, y este es un premio a todo eso”, afirmó Jorge Broun.

“Desde el día que empezamos a conducir el club decidimos que Rosario Central debía volver a ser protagonista. Este plantel, este año, nos hizo disfrutar mucho eso. Estamos agradecidos a todos, también a la Comisión Directiva y, sobre todo, a la gente”, destacó, por último, el mandamás Gonzalo Belloso.