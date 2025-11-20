¡Sorpresa! La AFA declaró campeón a Rosario Central por ser el mejor de la tabla anual

El ente del fútbol argentino consagró ganador de la Liga Profesional 2025 al Canalla cuando no estaba previsto tal distinción a la hora del inicio de las competencias.
Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga Profesional 2025 por haber terminado primero en la tabla anual. La decisión fue tomada este jueves, por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estuvo encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, donde además se decidió que no se lleve a cabo la Supercopa Internacional.
A raíz de esta decisión, una delegación de Rosario Central conformada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel Di María fue a retirar el polémico trofeo.
Por su parte, Rosario Central realizó una publicación en sus redes sociales destacando el “logro”: “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”. Es el título 14 de la institución, que tiene entre ellos uno internacional: la Copa Conmebol 1995.
"Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”, expresó Ángel Di María.
“Muy contentos por el reconocimiento a la campaña del equipo y también pensando en los futuros torneos. Es algo que se venía discutiendo y para lo que viene será un justo reconocimiento”, señaló Ariel Holan. “Queremos dedicárselo a la familia canalla que siempre está con nosotros. Hicimos un año muy bueno, con mucho trabajo y un gran sacrificio, y este es un premio a todo eso”, afirmó Jorge Broun.
“Desde el día que empezamos a conducir el club decidimos que Rosario Central debía volver a ser protagonista. Este plantel, este año, nos hizo disfrutar mucho eso. Estamos agradecidos a todos, también a la Comisión Directiva y, sobre todo, a la gente”, destacó, por último, el mandamás Gonzalo Belloso.
comentar