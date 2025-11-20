Javier Milei se metió en la polémica por el título a Rosario Central

"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", indicó el "León" en sus redes sociales.

Horas después, Milei compartió una publicación de La Derecha Diario que se posicionaba claramente a favor del club platense. "Excelente 'Pincha': Estudiantes desmintió que se haya votado darle un título a Rosario Central por ganar la Tabla Anual", dice el mensaje que retuiteó el mandatario.

Javier Milei, al igual que el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón, es opositor de Claudio Tapia y la dirección de la AFA. El Presidente de la Nación quiere lograr la llegada de las SAD al fútbol argentino y el mandamás del fútbol argentino se ha negado rotundamente.

En cuanto al inédito título de Rosario Central, el reconocimiento no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF 2025, que solo incluye tres títulos oficiales: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, disputado entre los ganadores de ambos certámenes o, en caso de repetición, entre el campeón y el vencedor del duelo entre los subcampeones.

AFA le respondió a Verón y negó que Estudiantes no haya participado de la votación. “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin…”, expresó Toviggino, Tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia, por redes sociales.