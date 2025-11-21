Fin de semana XXL: Largas filas y demoras en Ruta 2 tras un accidente

Durante el comienzo del fin de semana "extralargo", hay más de 18 kilómetros de cola en la Ruta 2 rumbo a la Costa Atlántica por un accidente que generó caos y enormes demoras en el trayecto.
Un choque ocurrido esta mañana a la altura de la localidad de El Peligro, partido de La Plata, generó extensas filas en la Autovía 2 rumbo a la Costa Atlántica, en el comienzo del fin de semana largo.
El accidente fue protagonizado por una camioneta Kangoo roja que volcó durante la madrugada. Eso generó larguísimas filas.
Pasadas las 8, las demoras generaron una cola de autos que se extendió alrededor de 18 kilómetros.
Los trabajadores de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) intentaban limpiar el lugar, y evitar que la gente utilice la banquina para adelantarse.
“En Autopista Buenos Aires-La Plata el tránsito es intenso y con demoras en Ruta Provincial 36 sentido a Autovía 2. Marcha lenta desde Hudson y Berazategui. Hacia CABA sin demoras”, comunicaron desde AUBASA en X.
El jueves de esta semana, ya había ocurrido otro siniestro en la misma ruta, cuando un joven de entre murió tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 54.5 y comenzó a investigarse el hecho como un homicidio culposo.
Todo sucedió cuando un camión Mercedes Benz Axor 1933S, conducido por un hombre identificado como José María Druetta, de 66 años y oriundo de Mar del Plata, embistió a un peatón que caminaba por la zona.
La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con el fin de facilitar el desplazamiento de vehículos y contribuir a la prevención de siniestros de tránsito en rutas claves para el turismo de cercanía, restringió la circulación de camiones de siete toneladas en bruto.
La medida comenzó a funcionar ayer jueves 20 a las 18 hs y se mantuvo hasta las 23.59 hs. Hoy, se está cumpliendo desde las 6 de la mañana y se extiende hasta las 14 hs. Ambos días en sentido a la Costa Atlántica. Y, lo propio sucederá el próximo lunes 24 en sentido opuesto, es decir, hacia la Ciudad de Buenos Aires entre las 14 y las 23.59 hs.
Jueves, viernes y lunes son los días en los cuales no pueden utilizar cinco rutas provinciales, más la Autovía 2.
Las mismas son:
Autopista Buenos Aires - La Plata
Ruta Provincial N º 2 (AUTOVIA 2)
Ruta Provincial N º 11
Ruta Provincial N º 36
Ruta Provincial N º 56
Ruta Provincial N º 63
Ruta Provincial N º 74
La medida alcanza restricción a la circulación de camiones es solo para aquellos cuyo porte bruto sea de 7 toneladas y, pero, también prevé excepcionalidades para los siguientes casos:
Cuando se oponga a disposiciones que en idéntico sentido dicte la Secretaría de Gestión del Transporte de la Nación, y/o la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y/o la Agencia Nacional de seguridad Vial, sobre una misma vía, día y horario.
