Soledad García y Sebastián Presta, entre el humor cotidiano y las preguntas incómodas

"Para mí es un logro personal mío y del grupo. Personal por cómo estoy disfrutando hoy de hacer la función. Cuando empecé en el teatro Ludé no ocurría eso y la obra no salía tan bien. Creo que a partir del año empezó a salir como ahora. Ahí empecé a disfrutar de hacerla. Además se armó medio como.. furor tal vez quede grande, pero hoy la gente viene más que nunca. Venimos de llenar casi todos los fines de semana", dijo Presta. Sole García agregó: "La obra se asentó mucho más, la sala nos viene muy bien porque es media cilíndrica y sentimos que nos abraza con el público. Para mí es un salto como actriz por estar sostenido durante dos años. No caer en dos años sin parar es un éxito.

¿Cómo es el contacto con el público?

Sole García: -Yo leo todo lo que nos escriben y trato de que se enteren de que lo leí. El público en algún momento se siente identificado.

Seba Presta: -La gente se va feliz. Estoy muy sorprendido. Muchos están tres meses y se van de gira o la bajan. Nosotros, que con Sole somos dos actores "normales", llevamos ¡dos años! Además estoy feliz de la obra que estamos haciendo. El tema de la pareja, los hijos, los padres, todo tratado con humor hace que la gente se ría muchísimo. Pero además los hacemos pensar.

Ustedes no son padres...

Seba Presta: -No. Yo estoy seguro de que con un hijo me derretiría de amor. Me da un poco de miedo tener un hijo, pero creo que ya estoy preparado. Solo falta encontrar a la compañera. Sé que se te acaban muchas cosas, en el sentido de que hay que ocuparse. Pero se corre el eje. Uno siempre está pensando en uno mismo y tener un hijo te hace pensar en esa persona. Eso sería bastante saludable para mí.

Sole García: -Tampoco soy madre. Es un tema... Me lo pregunto porque es una etapa de mi vida en la que debería ir preguntándome. Bah, no debería nada. Pero en la mujer hay algo corporal. Quiero tomar una decisión consiente y después no estar como una pelotuda arrepintiéndome. Y si es sí, tomármelo con calma. Pero que no sea por inercia. Cuando arranco mi monólogo pregunto ¿para qué tener un hijo?, y de verdad es una pregunta que yo me hago. Quién dice que hay que tener un hijo. Está contado con humor, pero está dicho y algo pasa en el ambiente porque el silencio gana a la sala en ese instante. Parece que la obra va liviana de comedia y, si bien lo es, genera algo distinto. Es que muchos jamás se lo han preguntado. Nosotros somos una pareja que viene de Préstico, que tenía algunas guarangadas, y la gente se sorprende. ¡Ojo! No me refiero a los debates femeninos que por suerte se están dando en la sociedad, sino a algo que me sucede a mí y a muchas otras personas. Me gusta lo que pasa, aunque a algún público le incomode.

Cuán importante fue la incorporación de Reinhold como director?

Sole García: -Diego hizo un gran trabajo al corregirnos con su voz autorizada algunos ritmos. Yo reformulé a mi personaje con lo que a mí me pasa con la posibilidad de ser madre. Ojo, todo lo hablo con Pablo Mir, que es el autor. Nunca se mantiene igual por algún gag de actualidad. El texto es genial, pero lo escribió un hombre. Por suerte a él le gustó lo que armé.

Seba Presta: -Dieguito es un loco hermoso. Creo que está por arriba de todos nosotros. Hablo del ser humano en general. Es un tipo muy solidario y nunca se conforma. Es de otro planeta, como showman y director. Desde que se incorporó, la obra creció un montón.