Suspendieron vuelos de Aerolíneas Argentinas por conflicto gremial

Alrededor de 300 pasajeros se vieron afectados debido a la suspensión de vuelos desde Aeroparque hacia Bariloche (AR 1872) y desde Bariloche hacia el aeropuerto de Ezeiza (AR 1873).

El secretario general de APLA, Pablo Biró, aseguró que aceptar la programación impuesta por Aerolíneas Argentinas implicaría poner en riesgo la seguridad de los pasajeros y la tripulación en cada vuelo.

"No vamos a hacer esos vuelos, el riesgo no va a existir porque no los vamos a hacer. Nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de la gente. No vamos a poner en peligro a los pasajeros y vamos a respetar el margen de seguridad", manifestó.

Biró explicó que el tiempo máximo que la ley permite para que un piloto permanezca en vuelo de cabotaje es de ocho horas, pero la empresa no incluye en su programación la posibilidad de tener que alcanzar un aeropuerto alternativo.

ADEMÁS:

La Iglesia pidió un diálogo con una "agenda abierta"

El Gobierno promulgó la ley contra el acoso callejero

"El Gobierno, en su afán de destruir Aerolíneas, nos está empujando a un conflicto programando 7 horas y 50 minutos de vuelo, sin contemplar la posibilidad de desvío hacia un aeropuerto alternativo", explicó en declaraciones a radio El Destape.

"Enviamos una carta documento a la empresa diciéndole que se abstenga de hacer esas programaciones y contestaron con una campaña diciendo que hay medidas de fuerza injustificadas", agregó.

Por su parte, Marcelo Cantón, vocero de la empresa Aerolíneas Argentinas, discrepó con Biró al señalar que los pilotos pretenden realizar vuelos que no se extiendan más allá de las 7 horas.

"Tenemos otra vez un conflicto con APLA, el gremio de pilotos, que ha cuestionado una forma de programar los vuelos que se aplica en la compañía desde 2011. La norma indica que puede haber ocho horas acumuladas, y el gremio dice que son siete", expresó en declaraciones al canal TN.

"Es una hora de diferencia, en realidad por lo general no se llega a las ocho, se deja un margen por si hay una demora", señaló.