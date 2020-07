"Tras las PASO perdí esperanza en este país"

Después de un marcado silencio, Cristina Pérez se detuvo en la frase del protagonista de El ciudadano Ilustre sobre la pérdida de la esperanza: "Te tembló la voz cuando lo decías...", le remarcó. "Sé que es muy temerario lo que digo, y tal vez no debería decirlo -admitió Martínez-, pero es la verdad. Las mafias y la corrupción son la verdadera pandemia de la Argentina". Enseguida Cristina Pérez le preguntó si no tenía miedo de las consecuencias por este pensamiento y el actor fue claro. "Aspiro a tener un pensamiento independiente: nunca me enrolé en ningún partido político, no milito. No me gusta que me digan cómo tengo que pensar y cuándo tengo que cambiar esa manera de pensar".