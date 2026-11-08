Así están los cruces para los playoffs del Clausura y los clasificados a las copas

El cuadro de eliminación directa todavía puede sufrir modificaciones por un partido pendiente. También están en juego los últimos boletos para las competencias internacionales de 2027. Cuándo podrían cruzarse Boca y River.
El fútbol argentino se prepara para definir a su último campeón del año. Con la fase regular del Torneo Clausura 2026 prácticamente terminada, resta por definirse los ocho cruces provisorios de octavos de final y el panorama de los equipos que pelean por un lugar en las copas internacionales de 2027.
Boca se quedó con el primer puesto de la tabla anual, luego de cerrar su participación con un triunfo por 1-0 ante Defensa y Justicia, gracias al gol de Enner Valencia. El Xeneize alcanzó los 63 puntos y superó por una unidad a Rosario Central, que terminó segundo con 62. Argentinos Juniors completó el podio con 60, pese a su derrota frente a Huracán.
Los tres primeros de la clasificación general ya tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027. A ellos se suma Belgrano, que obtuvo su boleto internacional tras consagrarse en el Apertura. Todavía faltan definirse las plazas correspondientes al ganador del Clausura y al campeón de la Copa Argentina.
En cuanto a los playoffs, los 16 clasificados disputarán partidos únicos desde los octavos de final. Los cuatro mejores de cada zona tendrán ventaja de localía hasta donde corresponda, pero no contarán con ventaja deportiva: si hay empate después de los 90 minutos, se jugará un suplementario de media hora y, de persistir la igualdad, la clasificación se resolverá por penales.
El cuadro todavía no está cerrado, ya que resta el encuentro entre Central Córdoba y Lanús, cuyo resultado puede alterar los emparejamientos. Si el Granate consigue una victoria, dejará de ser el adversario de River y pasará al otro sector de la llave, donde enfrentará a Barracas Central. En ese escenario, el Millonario se medirá con Defensa y Justicia.
Por ahora, está confirmado que Boca y River sólo podrían cruzarse en una eventual final. Además, el camino hacia el partido decisivo podría ofrecer un clásico rosarino en semifinales, siempre que ambos equipos avancen en sus respectivos compromisos.
La actividad de eliminación directa comenzará el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque Boca disputará su compromiso ante Independiente Rivadavia el miércoles 25, después de la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla. Los cuartos de final están programados para el 29 de noviembre y las semifinales, para el 6 de diciembre.
La definición del campeonato será el sábado 12 de diciembre, en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, escenario elegido para albergar la gran final.
La clasificación que reúne los puntos obtenidos en las fases regulares del Apertura y el Clausura, sin contabilizar los playoffs, consagró al Xeneize como Campeón de Liga. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sumó 63 unidades en 32 presentaciones, con un balance de 17 victorias, 12 empates y tres derrotas.
Rosario Central finalizó como escolta con 62 puntos y Argentinos Juniors ocupó el tercer escalón con 60. Más atrás quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata, ambos con 57; Vélez, con 56; y River, con 55.
Instituto alcanzó las 54 unidades, aunque todavía tiene un partido pendiente. Lanús, por su parte, acumula 49 puntos y también debe completar su participación en la fase regular.
En la pelea por la Copa Sudamericana 2027, los seis lugares que actualmente se otorgan por la tabla anual corresponden a Independiente Rivadavia, Gimnasia, Vélez, River, Instituto y Lanús. Sin embargo, la distribución definitiva dependerá de los resultados de las competencias que todavía deben resolverse.
El reparto de plazas puede modificarse si alguno de los equipos que ya tiene asegurada su clasificación a la Libertadores obtiene otro título que otorgue un cupo internacional. En ese caso, se producirán corrimientos en la tabla general y los siguientes equipos mejor ubicados podrán beneficiarse.
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