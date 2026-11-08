Así están los cruces para los playoffs del Clausura y los clasificados a las copas

El cuadro todavía no está cerrado, ya que resta el encuentro entre Central Córdoba y Lanús, cuyo resultado puede alterar los emparejamientos. Si el Granate consigue una victoria, dejará de ser el adversario de River y pasará al otro sector de la llave, donde enfrentará a Barracas Central. En ese escenario, el Millonario se medirá con Defensa y Justicia.

Boca celebra el título tras imponerse sobre Defensa y Justicia.

Por ahora, está confirmado que Boca y River sólo podrían cruzarse en una eventual final. Además, el camino hacia el partido decisivo podría ofrecer un clásico rosarino en semifinales, siempre que ambos equipos avancen en sus respectivos compromisos.

La actividad de eliminación directa comenzará el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque Boca disputará su compromiso ante Independiente Rivadavia el miércoles 25, después de la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla. Los cuartos de final están programados para el 29 de noviembre y las semifinales, para el 6 de diciembre.

La definición del campeonato será el sábado 12 de diciembre, en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, escenario elegido para albergar la gran final.

La tabla anual: Boca campeón y los clasificados a las copas

La clasificación que reúne los puntos obtenidos en las fases regulares del Apertura y el Clausura, sin contabilizar los playoffs, consagró al Xeneize como Campeón de Liga. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sumó 63 unidades en 32 presentaciones, con un balance de 17 victorias, 12 empates y tres derrotas.

Rosario Central finalizó como escolta con 62 puntos y Argentinos Juniors ocupó el tercer escalón con 60. Más atrás quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata, ambos con 57; Vélez, con 56; y River, con 55.

Instituto alcanzó las 54 unidades, aunque todavía tiene un partido pendiente. Lanús, por su parte, acumula 49 puntos y también debe completar su participación en la fase regular.

Así está la clasificación a copas internacional 2027. (Foto: Promiedos)

En la pelea por la Copa Sudamericana 2027, los seis lugares que actualmente se otorgan por la tabla anual corresponden a Independiente Rivadavia, Gimnasia, Vélez, River, Instituto y Lanús. Sin embargo, la distribución definitiva dependerá de los resultados de las competencias que todavía deben resolverse.

El reparto de plazas puede modificarse si alguno de los equipos que ya tiene asegurada su clasificación a la Libertadores obtiene otro título que otorgue un cupo internacional. En ese caso, se producirán corrimientos en la tabla general y los siguientes equipos mejor ubicados podrán beneficiarse.