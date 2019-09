Violencia de género: Gustavo Guillén fue denunciado por su ex esposa

Luego de la acusación, Guillén también radicó una denuncia contra la bailarina. En una charla con el portal Teleshow, la mujer contó que tras haberse casado en diciembre de 2013 se distanciaron "hace un tiempo", y por decisión suya, basada en que dejaron de "coincidir, como les pasa a muchas parejas".

La mujer dijo que la separación no fue por la llegada del segundo hijo, sino por cuestiones de pareja. "Y no tiene nada que ver la llegada de nuestro hijo, Pedro (dos años), a quien yo amo y sé que él también. Pedí separarnos porque las cosas no iban bien. Y ahí empezaron los problemas".

"No sé si siempre pasa así -siguió Luciana- pero cuando una parte quiere separarse y la otra no, es muy complicado. Esto fue lo que pasó en mi caso". En ese "tira y afloje", como describe al proceso de separación, terminó yéndose de la casa que compartían junto a sus dos hijos: además de Pedro, ella es mamá de Lola, de 10 años, fruto de una relación anterior.

Según el relato de Luciana, en ese marco se produjo una fuerte discusión con Guillén. "Me insultó delante de mis hijos, me pareció injusto y lo fui a denunciar", explicó. "Fui a la Comisaría de la Mujer a hacer una denuncia por violencia verbal y psicológica".

Pero la gravedad de la situación además se da porque ese no habría sido el único episodio. Luego ocurrió otro más. "En la Comisaría de la Mujer me aconsejaron que llamara ante cualquier evento de ese tipo, y en otra discusión él vuelve a insultarme. Llamé al 911 y se acercaron unos oficiales. Ellos no toman partido, me escucharon a mí y a él, que contó una versión opuesta a la mía, y lo invitaron a que me denuncie". Guillén también denunció a su ex por agresiones y ahora será la Justicia la que actúe.