Pobres resultados en las pruebas PISA: Argentina empeoró en matemática, lectura y ciencias

En la edición de 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. Del total, 38 correspondieron a países miembros de la OCDE y otros 53 fueron sistemas educativos asociados que no forman parte de la organización.

En Argentina, la evaluación se realizó sobre una muestra representativa a nivel nacional. Participaron aproximadamente 412 escuelas y 11.093 estudiantes de distintas regiones del país.

Con los resultados obtenidos, Argentina quedó ubicada en el puesto 75 de los 91 sistemas educativos evaluados en Matemática, mientras que ocupó el octavo lugar entre los 13 países latinoamericanos que participaron de la evaluación.

Además de Argentina, América Latina estuvo representada por Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

De acuerdo con el informe, Argentina alcanzó en 2025 389 puntos en Lectura, 367 en matemática y 393 en ciencias. Estos resultados ubicaron al país en los puestos 62°, 75° y 71°, respectivamente, dentro del ranking general de los 91 participantes.

En la comparación exclusivamente regional, Argentina quedó octava en las tres áreas evaluadas entre los 13 países latinoamericanos que formaron parte de PISA 2025.

Los resultados también reflejaron una caída respecto de 2022. El promedio argentino descendió un 3,2% en Ciencias, un 3% en Lectura y un 2,9% en Matemática. En los países de la OCDE también se registraron retrocesos, aunque de distinta magnitud: 0,6% en Ciencias, 3,2% en Lectura y 1,9% en Matemática.

Otro indicador que expone las dificultades educativas es el porcentaje de estudiantes que no alcanza los aprendizajes considerados básicos. En Argentina, el 59% quedó por debajo del nivel mínimo en lectura, el 76% en Matemática y otro 59% en Ciencias.

En la comparación con otros países de la región, Argentina obtuvo resultados inferiores a Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia en las tres disciplinas analizadas.

Más de dos décadas de participación en PISA

Argentina participa de las pruebas PISA desde hace más de 20 años. Al observar la evolución de los resultados, el país muestra un deterioro en lectura y matemática, mientras que en Ciencias los cambios fueron menos significativos.

En lectura, Argentina pasó de obtener 418 puntos en el año 2000 a 389 en 2025. En matemática, cuya comparación es posible desde 2006, el resultado descendió de 381 a 367 puntos, una diferencia considerada estadísticamente significativa.

En ciencias, en cambio, el desempeño se mantuvo relativamente estable: Argentina registró 391 puntos en 2006 y 393 en 2025.