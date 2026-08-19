Cuáles fueron los motivos de la separación de Sofía Gala y Fito Páez

La relación entre la actriz y el cantante habría llegado a su fin, a partir de un episodio de celos, que le habría molestado mucho a ella.
Se terminó el amor entre Sofía Gala, una de las protagonistas de la serie de Moria Casán, la ficción nacional más vista de plataforma -en Netflix- en la actualidad, y el músico Fito Páez. Después de siete meses de relación forma, un supuesto episodio de celos, sería el casual de la ruptura amorosa. ¿Habrá amor después del amor?
“Me dijeron que, esto no sería nada raro porque son megafiguras, que no les coinciden los horarios, los tiempos. Hasta ahí, algo que puede pasar a cualquier persona”, contaron, en una primera instancia en LAM, el programa de Ángel de Brito, en las noches de América, horas después de que el periodista, Alejandro Castelo, contó la noticia de la ruptura de la pareja.
"Después, lo que me dijeron es que, es un tipo atractivo, muchas mujeres mueren por él por lo que representa, y él tendría muchas amigas”, empezó a desentrañar Karina Iavícoli, panelista del ciclo de espectáculos, sobre las versiones que indicarían las verdaderas razones del distanciamiento entre la actriz y el músico.
“Lo que me dicen es que estuvo haciendo un viaje, que está siempre con amigas, con colegas. Es muy cercano a Juliana Gattas y Dolores Fonzi…fueron a Bariloche, y a partir de esto hubo un distanciamiento. A Sofía no le habría gustado (el viaje)”, compartió, la periodista, sobre el quiebre en el vínculo sentimental entre Gala y Páez.
Desde hace muchos años atrás, según la propia Moria Casán, mamá de Sofía, Fito quería ganarse el corazón de su hija. Que, posiblemente habían tenido algún tipo de acercamiento físico pero que la relación que los unía iba más allá, que era de confianza absoluta. Incluso, la propia conductora dijo que el cantautor ha sido un gran "faro" en la vida de Castiglione.
Y, el año pasado, se instalaron las versiones de que había comenzado un romance entre Gala y Páez, algo que se confirmó con imágenes juntos, entrelazados de las manos y, incluso, dándose besos, tiempo después. Y después de siete meses de relación formar de pareja, el "hechizo" se habría roto.
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