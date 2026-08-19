Cuáles fueron los motivos de la separación de Sofía Gala y Fito Páez

LA HISTORIA DE AMOR DE SOFÍA Y FITO

Desde hace muchos años atrás, según la propia Moria Casán, mamá de Sofía, Fito quería ganarse el corazón de su hija. Que, posiblemente habían tenido algún tipo de acercamiento físico pero que la relación que los unía iba más allá, que era de confianza absoluta. Incluso, la propia conductora dijo que el cantautor ha sido un gran "faro" en la vida de Castiglione.

Y, el año pasado, se instalaron las versiones de que había comenzado un romance entre Gala y Páez, algo que se confirmó con imágenes juntos, entrelazados de las manos y, incluso, dándose besos, tiempo después. Y después de siete meses de relación formar de pareja, el "hechizo" se habría roto.