Cristian Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi y Otamendi

La cinta tendrá un nuevo dueño después de la salida de los dos históricos referentes, y el zaguero ya se prepara para asumir un papel central durante el próximo ciclo mundialista.
Luego de la emotiva despedida a Lionel Messi, el primer capitán, y de Nicolás Otamendi, el segundo, llegó la renovación en la Selección Argentina, que ya tiene definido su próximo referente: Cristian “Cuti” Romero será el encargado de llevar la cinta, de cara a los próximos compromisos rumbo a la Copa América 2028 y al Mundial 2030.
El defensor surgido en Belgrano ya había tenido una primera experiencia en esa función. Fue ante Chile por las Eliminatorias para el Mundial 2026, en junio de 2025, en un encuentro en el que Messi comenzó en el banco por molestias físicas y Otamendi quedó afuera por una suspensión.
Aquella jornada terminó con victoria por 1-0 y dejó una marca especial para el cordobés, que posteriormente contó sus sensaciones por haber sido elegido para ese lugar: “Va a ser una noche inolvidable para mí. Ya venía emocionado antes de llegar al estadio. Llegué como un niño con mucha ilusión a la Selección. Agradezco mucho, a Leo, a Ota, por elegirme como uno de los capitanes”.
La designación no aparece como una decisión improvisada. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya contemplaba su liderazgo a futuro, teniendo en cuenta la personalidad del central y el protagonismo que adquirió dentro del plantel con el paso de los años.
Desde su estreno ante Chile en la previa de la Copa América 2021, el jugador acumula 58 partidos con la camiseta argentina. Con el tiempo se transformó en una pieza habitual de la defensa y en uno de los hombres de mayor peso dentro del vestuario.
Su trayectoria con la Albiceleste también está respaldada por los títulos conseguidos durante la era Scaloni. Fue parte de los planteles campeones de la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de haber convertido cuatro goles.
comentar