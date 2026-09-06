Fútbol |

Cristian Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi y Otamendi

La cinta tendrá un nuevo dueño después de la salida de los dos históricos referentes, y el zaguero ya se prepara para asumir un papel central durante el próximo ciclo mundialista.

Luego de la emotiva despedida a Lionel Messi, el primer capitán, y de Nicolás Otamendi, el segundo, llegó la renovación en la Selección Argentina, que ya tiene definido su próximo referente: Cristian “Cuti” Romero será el encargado de llevar la cinta, de cara a los próximos compromisos rumbo a la Copa América 2028 y al Mundial 2030.

El defensor surgido en Belgrano ya había tenido una primera experiencia en esa función. Fue ante Chile por las Eliminatorias para el Mundial 2026, en junio de 2025, en un encuentro en el que Messi comenzó en el banco por molestias físicas y Otamendi quedó afuera por una suspensión.

ADEMÁS: Enzo Fernández debutó como titular en el triunfo del Manchester City ante Coventry

Messi entregándole la cinta de capitán a Cuti Romero.

Messi entregándole la cinta de capitán a Cuti Romero.

Aquella jornada terminó con victoria por 1-0 y dejó una marca especial para el cordobés, que posteriormente contó sus sensaciones por haber sido elegido para ese lugar: “Va a ser una noche inolvidable para mí. Ya venía emocionado antes de llegar al estadio. Llegué como un niño con mucha ilusión a la Selección. Agradezco mucho, a Leo, a Ota, por elegirme como uno de los capitanes”.

La designación no aparece como una decisión improvisada. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya contemplaba su liderazgo a futuro, teniendo en cuenta la personalidad del central y el protagonismo que adquirió dentro del plantel con el paso de los años.

Cuti Romero, con la cinta de capitán en el duelo vs. Chile.

Cuti Romero, con la cinta de capitán en el duelo vs. Chile.

Desde su estreno ante Chile en la previa de la Copa América 2021, el jugador acumula 58 partidos con la camiseta argentina. Con el tiempo se transformó en una pieza habitual de la defensa y en uno de los hombres de mayor peso dentro del vestuario.

Su trayectoria con la Albiceleste también está respaldada por los títulos conseguidos durante la era Scaloni. Fue parte de los planteles campeones de la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de haber convertido cuatro goles.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados