Cristian Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi y Otamendi

Cuti Romero, con la cinta de capitán en el duelo vs. Chile.

Desde su estreno ante Chile en la previa de la Copa América 2021, el jugador acumula 58 partidos con la camiseta argentina. Con el tiempo se transformó en una pieza habitual de la defensa y en uno de los hombres de mayor peso dentro del vestuario.

Su trayectoria con la Albiceleste también está respaldada por los títulos conseguidos durante la era Scaloni. Fue parte de los planteles campeones de la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de haber convertido cuatro goles.