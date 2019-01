El Candombero va por un triunfo ante el Lila

Ambos llegan golpeados a este duelo y con la necesidad de sumar puntos para que los que ahora están de mitad de tabla para arriba, no se les escapen. Más el Lila, que su margen de error es menor y debe conseguir buenos resultados, si no quiere sufrir con la lucha por mantener la categoría.

Al debut ya concretado de Pablo Frontini, mañana se podría dar el de Guido Dal Casón, el delantero ex Gimnasia de Jujuy y All Boys, quien llegó al Candombero con la ilusión de aportar su cuota goleadora. Luego, más allá del resultado negativo ante Fénix, podría no variar demasiado.

El probable once formará con Marcos Jara; Lucas Arce, Pablo Frontini, Leandro Hertel, Rodrigo Callegari; David Zarco, Damián Toledo, Ezequiel Dangelo, Lucas Carrizo; Brian Benitez y Lucas Farias o Dal Casón.

Además, la Asociación de Fútbol Argentino dio a conocer el tentativo de la fecha 22 que será en la semana ante Almirante Brown en Isidro Casanova y se jugará el martes a las 17. Lo que resta confirmarse es quién será el juez del encuentro.