El dólar blue se tomó un descanso y subió a $148

El dólar blue interrumpió el recorrido bajista de los últimos días y tuvo este viernes una suba de 2 pesos, para cerrar la semana en un nivel de $148 que, de todos modos, lo deja con una cotización inferior a la del miércoles.

El mercado se desenvolvió de manera similar a la de días anteriores, con una presencia de oferta privada que le permitió al Banco Central terminar la jornada con un saldo positivo de unos 22 millones de dólares en sus intervenciones en el segmento mayorista.

De esta manera, la autoridad monetaria busca recomponer paulatinamente el nivel de reservas, aunque aún se mantienen por debajo de los de enero de 2017, lo que deja en evidencia el deterioro que se agudizó a partir de agosto de 2019, luego de las PASO del 11 de ese mes.

Al respecto, el balance en lo que va de diciembre marca un crecimiento de las reservas internacionales de US$ 91 millones, luego de haber caído US$ 1.463 millones en septiembre, US$ 1.523 millones en octubre y US$ 1.204 millones en noviembre.

dolar en baja (1).jpg Pese a la suba del viernes, el dólar se mantiene por debajo de los niveles de la semana pasada

El dólar blue cerró en $148, en tanto los dólares financieros se mantuvieron en niveles similares a los del jueves, con un contado con liquidación en $142 y un MEP o Bolsa en $139.

Por su parte, el Banco Nación mantuvo el precio de venta libre de impuestos en $87,50, con lo que la cotización del dólar para atesoramiento, con el 65% de recargo impositivo, continuó en $144,38.

En el mercado mayorista, la divisa subió 8 centavos a $82,21, con un alza de 56 centavos en la semana.

De esta forma, las brechas entre el blue y el resto de las cotizaciones quedaron en 2,51% con el dólar ahorro, 4,22% con el contado con liquidación, 6,47% con el MEP, 69,14% con el minorista libre de impuestos y 80,03% con el mayorista.