“El hincha te hace saber que es un partido distinto”

El defensor no le sacó el cuerpo a otro tema que preocupa mucho por Independiente y el mismo obedece al desempeño arbitral. El central también se quejó por el rendimiento de Fernando Echenique en el choque ante San Martín de San Juan al sostener “Hice una falta sola en todo el partido y me sacó amarilla. El criterio me pareció raro. En el medio del partido no nos podemos enfocar en el árbitro y menos teniendo un jugador menos. Después obviamente lo revisamos y no nos gustó”.

A la vez que Burdisso se lamentó por haber dejado muchos puntos en el camino y no poder pelear el torneo “Dejamos pasar chances de sumar de a tres para acercarnos a otros equipos, por eso vendría bien también ganar el sábado. Siempre es una linda posibilidad la de soñar un gol. Mi virtud es defender pero marcando y asistiendo también me gustaría ayudar al equipo. Sería lindo hacer un gol”.