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AMBA: cuánto cuesta viajar en colectivo y subte a partir de este lunes

Los aumentos ya están corriendo y en el primer día hábil del mes lo sentirán los usuarios.

El precio de los boletos de colectivos y subtes tuvo un nuevo aumento a partir de este lunes en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En un año, el transporte urbano de pasajeros acumula un alza del 39.47% en provincia y 27,01% en CABA, por encima de la inflación del mismo período y la consecuencia es que el usuario viaja menos: -11% en marzo y -21% en abril.

Desde este lunes 4 de mayo, los colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán el 5,4%, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, y el subte se irá a $1.490,36, de acuerdo con el cuadro tarifario.

El viaje mínimo en la Ciudad pasará a $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, en tanto que el tramo inicial en la Provincia se ubicará en $918,35, con lo cual se mantiene la diferencia entre ambas jurisdicciones.

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El aumento llegará días después del ajuste aplicado en las líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el pasaje mínimo trepó de $715,24 a $753,74. El recorrido intermedio, de tres a seis kilómetros, subió a $837,52. De seis a 12 kilómetros, ascendió a $902,04. Los recorridos de mayor distancia llegaron a $966,61.

A eso sumó el incremento en el subte porteño. Desde el 1º de mayo, el boleto se elevó de $1.414 a $1.490 para quienes tiene registrada su tarjeta. El costo para usuarios sin la tarjeta SUBE nominalizada llegó a $2369,10 por viaje, una brecha significativa respecto al valor para quienes sí la tienen registrada.

colectivosprovincia
El boleto mínimo pasará a costar $918,35 en la provincia de Buenos Aires.

El boleto mínimo pasará a costar $918,35 en la provincia de Buenos Aires.

Indexación más dos

El sistema tarifario vigente en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia establece incrementos mensuales atados al IPC más un adicional de 2 puntos porcentuales.

Este mecanismo de indexación automática, vigente desde comienzos de 2026, se aplica únicamente a las líneas bajo jurisdicción porteña y bonaerense.

Las líneas nacionales, en cambio, continúan con un esquema diferenciado definido por la Secretaría de Transporte.

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El rubro transporte sigue presionando sobre la inflación: en marzo subió 4,1%, por encima del promedio general.

Pero también lo hace sobre la canasta hogareña: una familia tipo del AMBA destinó en promedio $101.026 mensuales al transporte público en marzo, en un contexto de fuerte aumento de tarifas y reducción de subsidios.

El cálculo efectuado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP – UBA/CONICET) indica que esta erogación incluye principalmente viajes en colectivo y representa el mayor gasto para un hogar.

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