AMBA: cuánto cuesta viajar en colectivo y subte a partir de este lunes

Los aumentos ya están corriendo y en el primer día hábil del mes lo sentirán los usuarios.
El precio de los boletos de colectivos y subtes tuvo un nuevo aumento a partir de este lunes en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En un año, el transporte urbano de pasajeros acumula un alza del 39.47% en provincia y 27,01% en CABA, por encima de la inflación del mismo período y la consecuencia es que el usuario viaja menos: -11% en marzo y -21% en abril.
Desde este lunes 4 de mayo, los colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán el 5,4%, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, y el subte se irá a $1.490,36, de acuerdo con el cuadro tarifario.
El viaje mínimo en la Ciudad pasará a $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, en tanto que el tramo inicial en la Provincia se ubicará en $918,35, con lo cual se mantiene la diferencia entre ambas jurisdicciones.
El aumento llegará días después del ajuste aplicado en las líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el pasaje mínimo trepó de $715,24 a $753,74. El recorrido intermedio, de tres a seis kilómetros, subió a $837,52. De seis a 12 kilómetros, ascendió a $902,04. Los recorridos de mayor distancia llegaron a $966,61.
A eso sumó el incremento en el subte porteño. Desde el 1º de mayo, el boleto se elevó de $1.414 a $1.490 para quienes tiene registrada su tarjeta. El costo para usuarios sin la tarjeta SUBE nominalizada llegó a $2369,10 por viaje, una brecha significativa respecto al valor para quienes sí la tienen registrada.
El sistema tarifario vigente en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia establece incrementos mensuales atados al IPC más un adicional de 2 puntos porcentuales.
Este mecanismo de indexación automática, vigente desde comienzos de 2026, se aplica únicamente a las líneas bajo jurisdicción porteña y bonaerense.
Las líneas nacionales, en cambio, continúan con un esquema diferenciado definido por la Secretaría de Transporte.
El rubro transporte sigue presionando sobre la inflación: en marzo subió 4,1%, por encima del promedio general.
Pero también lo hace sobre la canasta hogareña: una familia tipo del AMBA destinó en promedio $101.026 mensuales al transporte público en marzo, en un contexto de fuerte aumento de tarifas y reducción de subsidios.
El cálculo efectuado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP – UBA/CONICET) indica que esta erogación incluye principalmente viajes en colectivo y representa el mayor gasto para un hogar.