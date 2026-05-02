Un tren con vehículos militares pasó por el Sur y el Oeste del conurbano

Transportó camionetas y camiones de distinto tipo y tres unidades del Tanque Argentino Mediano (TAM) desde Darwin, en Río Negro. Hasta allí llegaron por carretera desde Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia y Sarmiento, tras haber participado en el Ejercicio Kekén.
Una formación de Trenes Argentinos Cargas transportando distintos vehículos militares, entre los que se destacaron tres tanques, unió entre el mediodía y el comienzo de la tarde de este sábado la playa de clasificación Kilómetro 5, ubicada en Gerli, partido de Lanús, y la playa Alianza (junto a la estación Santos Lugares), en el distrito de Tres de Febrero, circulando por las vías principales de la Línea General Roca (LGR) hasta Temperley, luego por el ramal que une ese punto con Haedo, el ramal que conecta la ciudad del Oeste con Caseros, y de allí al destino final. El origen del tren, que había arribado en la noche de ayer viernes a Kilómetro 5, fue Darwin (en las inmediaciones de Choele-Choel), en la provincia de Río Negro.
El tren de hoy -que sorprendió a quienes lo vieron- fue la contrapartida del que el 9 de abril realizó el recorrido inverso, aunque en esa ocasión circuló por el ramal que pasa por Puerto Madero. Los equipos pertenecientes al Ejército Argentino fueron utilizados en el Ejercicio Kekén (que significa amanecer), que durante 10 días se desarrolló en Puerto Deseado (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut), según consignó la institución.
Precisó luego que "se movilizaron vehículos blindados, camiones, helicópteros y sistemas de drones, de defensa antiaérea y de guerra electrónica. En particular, se destacó el despliegue de los TAM 2C-A2 y de los vehículos Stryker 8x8, que rodaron por primera vez en suelo patagónico; el tiro con munición de guerra del sistema de armas RBS-70 NG, así como el empleo de drones de ataque y del radar de vigilancia aérea RPA-200 fabricado por INVAP, que evidenciaron la integración de medios de los núcleos de modernidad del Ejército Argentino".
Y puntualizó que "el Ejercicio Kekén, supervisado por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y conducido por el Comando de la División de Ejército 3, contribuyó a incrementar la interoperabilidad en un entorno multidominio, fortalecer el alistamiento y el despliegue de medios, ejecutar operaciones en todo tiempo, y afianzar el sostenimiento logístico en condiciones operacionales complejas".
Además del tren que recorrió buena parte del Conurbano, se utilizó otra formación que unió Laubolaye, en la provincia de Córdoba, también con Darwin y viceversa, con equipos provenientes de otras provincias. Tras llegar a Alianza, los vehículos serán descargados y llevados hasta sus bases habituales.