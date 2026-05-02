Un tren con vehículos militares pasó por el Sur y el Oeste del conurbano

Una formación de Trenes Argentinos Cargas transportando distintos vehículos militares, entre los que se destacaron tres tanques, unió entre el mediodía y el comienzo de la tarde de este sábado la playa de clasificación Kilómetro 5, ubicada en Gerli, partido de Lanús, y la playa Alianza (junto a la estación Santos Lugares), en el distrito de Tres de Febrero, circulando por las vías principales de la Línea General Roca (LGR) hasta Temperley, luego por el ramal que une ese punto con Haedo, el ramal que conecta la ciudad del Oeste con Caseros, y de allí al destino final. El origen del tren, que había arribado en la noche de ayer viernes a Kilómetro 5, fue Darwin (en las inmediaciones de Choele-Choel), en la provincia de Río Negro.