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Caso Adorni: el contratista dijo que cobró US$245.000 en efectivo por remodelar su casa

Se trata de Matias Tabar, que declaró haber recibido esa cifra de parte del jefe de Gabinete por una serie de reformas en una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz.

Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, confirmó este lunes, en su declaración ante la Justicia, que recibió US$245.000 en efectivo para realizar su trabajo. “Todo se pagó cash, de contado”, señalaron las fuentes consultadas.

El contratista, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado a indagatoria ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, como parte de la ronda de testimonios, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

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En su declaración, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los US$120.000 que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

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Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros cuadrados, en un periodo de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Durante su presentación en los tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración ante Pollicita.

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Aportó además videos de la obra y de los avances a medida que iba trabajando y eso quedó en poder de la fiscalía.

Por su parte, dejó su teléfono celular a disposición de la justicia para que sea sometido a peritaje, con el objetivo de analizar las comunicaciones que realizó tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa Bettina Angeletti.

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La documentación que complica a Manuel Adorni.

La documentación que complica a Manuel Adorni.

Cómo sigue la causa que investiga a Manuel Adorni

Este miércoles deberá declarar por primera vez Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le habría prestado dinero al jefe de Gabinete y socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la compraventa del departamento adquirido por Adorni en Caballito quien ya declaró hace dos semanas

Miano deberá presentar su celular, además de facturas y tickets vinculados al pago de expensas y refacciones de la propiedad de Caballito, para verificar si los pagos se realizaron según lo declarado.

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