El Presidente compartió "malestar" de Cristina por off de Kulfas

"Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente.

No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina

El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad. — Alberto Fernández (@alferdez) June 4, 2022

Y a continuación agregó: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad".

La denuncia de Cristina Kirchner

Previamente, la Vicepresidenta -también a través de su cuenta de Twitter- había expresado su malestar por esa publicación.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio Gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", indicó la exmandataria en su publicación.

Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

Tanto el Presidente como la Vicepresidenta compartieron un comunicado de la cuenta oficial de Energía del Gobierno.

"A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta", señala ese comunicado.

