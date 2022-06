Cristina acusó a ministros del Gobierno de mentir "sin dar la cara"

Todo se dio por un supuesto envío desde el Gobierno Nacional en off a periodistas que fue revelado por Energía Argentina, en el que se sostiene que "la lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint".

En ese comunicado, se afirma que "los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina", tendiendo un paralelismo con el discurso que tuvo la expresidenta en el acto de YPF, en Tecnópolis, donde le recomendó a Alberto Fernández que utilice "la lapicera" en la toma de decisiones.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", posteó la vicepresidenta en sus redes.

Embed Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

De esta manera, la vicepresidenta apuntó directamente sobre el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y se volvió a poner tensa la interna entre los componentes del Gobierno.

Por su parte, Energía Argentina señaló: "A la categoría de funcionarios que no funcionan, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

El comunicado agrega capturas de mensajes de WhatsApp difundidos a la prensa por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, cartera conducida por Kulfas.