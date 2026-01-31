El tiempo en el AMBA: buen clima y una máxima de 29 grados durante este sábado

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde estará parcialmente nublado, pasando a algo nublado por la noche. En cuanto a las temperaturas, el organismo oficial prevé una mínima de 20°C y una máxima de 29°C, ideales para actividades al aire libre.

tiempo caba 31 de enero Clima en Buenos Aires y alrededores para este sábado 31 de enero según el Servicio Meteorológico Nacional.

De cara al domingo, cierre del fin de semana, se anticipa cielo despejado en la madrugada, parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y mayormente nublado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 31°C.

En tanto, el lunes se mantendrán las buenas condiciones del tiempo para el inicio de la semana. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, y mayormente nublado en la tarde y la noche, con marcas térmicas que irán desde los 23 °C hasta los 33 °C.

Tiempo en el resto del país

Con temperaturas elevadas y un escenario climático variado, el resto del país presenta este sábado un abanico de condiciones típicas del verano. En el norte argentino, especialmente en provincias como Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, se registran máximas que superan los 33°C y 35°C, con ambiente muy caluroso y alta sensación térmica. En estas zonas predominan los cielos parcialmente nublados, aunque no se descartan chaparrones aislados y tormentas hacia la tarde o la noche.

En la región centro, que abarca Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el interior de Buenos Aires, las temperaturas se mantienen entre los 27°C y 34°C, con condiciones algo más inestables. El cielo se presenta parcialmente nublado, con períodos de sol y la probabilidad de lluvias y tormentas dispersas, especialmente en sectores del centro-oeste y la franja pampeana. Los vientos soplan leves a moderados, lo que ayuda a atenuar el calor en algunos momentos del día.

clima argentina 31 de enero Tiempo en todo el país para este sábado 31 de enero según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por su parte, en la Patagonia el panorama es más fresco e inestable. En Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, las temperaturas oscilan entre los 13°C y 20°C, con cielos mayormente nublados, lluvias y viento en varios sectores. En el extremo sur se mantienen las condiciones más frías, mientras que sobre la costa patagónica el viento sigue siendo protagonista, marcando una fuerte diferencia con el clima caluroso que domina gran parte del norte y centro del país.