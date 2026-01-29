Uno por uno: todos los aumentos que llegan en febrero

Colectivos y subte en la Ciudad de Buenos Aires

Según informó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en febrero las tarifas de colectivos y subtes tendrán una actualización del 4,8%. El pasaje de subte irá en febrero de $1260 a $1320.

Así, el boleto mínimo de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente por CABA pasará de $620,07 a $650,11, para quienes tengan SUBE registrada.

Para los tramos siguientes, las tarifas quedarían de la siguiente manera:

De 3 a 6 kilómetros: $722,38.

De 6 a 12 kilómetros: $778,04.

De 12 a 27 kilómetros: $833,76.

subeeee Colectivos, trenes y subtes registran diferentes topes de saldo negativo según la distancia y la línea.

En la provincia de Buenos Aires, los colectivos aumentarán 4,5% a partir del 1° de febrero:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $721,08.

De de 3 a 6 km: de $730,42 a $803,29.

De 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $865,17.

De 12 a 27 km: $927,12.

Más de 27 kilómetros: $988,63.

El agua

En febrero, la tarifa del servicio de agua y cloacas para los usuarios de AySA subirá un 4% en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Con este incremento, la factura aproximada será de $23.138 para el nivel zonal bajo; $28.797 para el zonal medio y $31.709 para el zonal alto. Entonces, en promedio las boletas serán de $26.899.

Los alquileres

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en febrero un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán 2,8%. El alza también aplica a los copagos.

TV Paga y telefonía

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.

Gas y luz: debuta el nuevo registro de subsidios

A partir de febrero, entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas. De esa manera, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo —incrementa el uso de calefones—. El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.