Ayacucho: tres policías hacían un trío en un hotel y terminó en un escándalo

Según informaron medios locales, los tres uniformados fueron a tomar algo después de terminar su jornada laboral y luego decidieron continuar el encuentro en un hotel alojamiento.

A pesar de que no se registraron situaciones fuera de lo habitual al principio, luego se escucharon gritos, discusiones y una pelea dentro de la habitación.

Cuando el griterío aumentó y se oyó el ruido de roturas de botellas, el personal del hotel solicitó la intervención de la Policía ante el temor de que la situación se agravara.

Los móviles policiales llegaron al lugar y descubrieron que los protagonistas del escándalo también eran integrantes de la misma fuerza. Los efectivos actuaron conforme al protocolo vigente.

En medio del operativo, se produjeron corridas por los pasillos del hotel y una de las agentes involucradas intentó abandonar el lugar.

Para completar la cinematográfica situación, la mujer era la esposa de uno de los policías que había intervenido luego el llamado de emergencia.

Segundos después, el policía, en un estado de sorpresa y decepción, la detuvo por alterar el orden público. Según las versiones que trascendieron, la mujer habría sido quien inició la pelea al reclamar que el efectivo estaba más entusiasmado sexualmente con su compañera que con ella.

Finalmente, intervino personal de Asuntos Internos y se analizan posibles sanciones disciplinarias para los efectivos involucrados.