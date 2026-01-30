La UTA y las empresas llegaron a un acuerdo salarial y no habrá paro de colectivos

El incremento total será del 4%, solicitado por los choferes, distribuido en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Con estos ajustes, a partir de abril el salario básico alcanzará los $1.574.000.

Las cámaras empresarias firmaron el acuerdo este viernes al mediodía tras una reunión en la Secretaría de Trabajo, en lo que constituyó el segundo encuentro formal de la semana. Según fuentes consultadas, era la última oportunidad para evitar un paro.

El principal eje de la disputa era el salario básico, que actualmente ronda los $1.370.000, sumando adicionales y otros conceptos. La UTA reclamaba superar los $1.550.000 para compensar la pérdida de poder adquisitivo, meta que se logrará con el nuevo acuerdo.

Colectivos nacionales en el AMBA.jpg Los choferes recibirán un aumento del 4% en tres tramos y se garantiza la normalidad del transporte en el AMBA.

Si bien las empresas reconocían la presión de los trabajadores, advertían que no contaban con margen financiero para otorgar el aumento sin actualización de subsidios o ajuste de tarifas, principal obstáculo hasta ahora.

Desde el gremio remarcaron que los trabajadores no pueden ser rehenes de irregularidades empresarias ni demoras administrativas, y recordaron que la situación económica de los choferes es “sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas”.

El acuerdo llega en un contexto de cambios recientes en el área de Transporte, y la UTA adoptó una postura que calificó como “conciliadora”, buscando garantizar la normalidad del servicio urbano.