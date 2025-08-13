Nadal abrirá siete hoteles de lujo en Argentina

Según confirmó el secretario de Turismo, Daniel Scioli, los complejos estarán ubicados en Bariloche, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Posadas, Salta y Ushuaia, en una alianza estratégica con Meliá Hotels International.

El proyecto, que se desarrollará a través de la cadena hotelera ZEL, prevé que el primer hotel se construya en El Calafate, probablemente en 2026. Esta apuesta turística de Nadal busca potenciar la oferta de hospedaje premium y atraer a más visitantes internacionales a estos reconocidos destinos.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Diario de Mallorca, Meliá confirmó que ya están firmados cinco proyectos en Ushuaia, Buenos Aires, Salta y Mendoza, que se sumarán a los hoteles que ya operan en Iguazú, Casa Lucía, Recoleta Plaza, Almarena Madero y Puerto Retiro.

Con esta expansión, Argentina se consolida como un punto clave para la marca hotelera del campeón español.

En marzo de 2025, la marca ZEL aterrizó en el Caribe con la apertura del ZEL Punta Cana, un resort all inclusive. Se trata de la primera expansión internacional de esta marca desarrollada por Nadal y Meliá Hotels International, que ya cuenta con dos establecimientos en España: en Mallorca y en la Costa Brava.

ZEL nació con una idea central: llevar el estilo de vida mediterráneo a otros rincones del mundo a través de una experiencia hotelera basada en naturaleza, movimiento y conexión. "Un espacio para sentirse bien, activo y libre", lo definió Nadal, quien participó personalmente en la conceptualización del complejo, aportando su visión sobre el deporte como herramienta de equilibrio físico y mental.

El resort cuenta con 190 suites distribuidas entre jardines tropicales, piscinas y senderos de vegetación nativa. Las habitaciones están diseñadas bajo el concepto de "outdoor living", con una estética que combina materiales naturales, tonos claros y espacios que invitan a abrir las puertas al exterior.