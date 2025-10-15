Otra explosión en un colegio: ocurrió en Palermo y hay cuatro heridos

El incidente se registró en el Colegio Guadalupe ubicado en la calle Paraguay 3925, entre Julián Álvarez y la avenida Medrano.

Según se indicó, un adolescente de 16 años sufrió lesiones en el rostro y el pecho, motivo por el que se determinó su traslado al Hospital Gutiérrez, mientras que otros dos, de 13 y 14, padecieron heridas similares y se los derivó al Fernández.

Por su parte, la madre de un estudiante resultó quemada en las manos y era atendida por personal del SAME en el lugar.

A su vez, los padres concurren al establecimiento para retirar a sus hijos tras el siniestro ocurrido esta mañana.

María Laura Cornejo, madre de una alumna y médica, habló con Todo Noticias y señaló que “se hizo el experimento del volcán, que terminó explotando”.

En este sentido, Cornejo recordó lo sucedido en Pergamino: “Parece increíble, pero nuevamente la misma historia: el tema del volcán con mala instrumentación y, habiendo tenido esto hace tan poco, no era necesario hacerlo. Tampoco sabíamos que se iba a hacer este experimento, sino hubiéramos sugerido que lo cancelaran. Pero finalmente pasó esto”.

También afirmó que había hablado con su hija de lo sucedido en la localidad bonaerense. Y sentenció: “Fue una casualidad que se pudo haber evitado”.

Por último, la madre indicó que los padres retiraron a sus hijos de la institución educativa, mientras los menores estaban visiblemente afectados y shockeados. “Los chicos estaban asustados y llorando", ilustró.

"NO HABÍA MATAFUEGOS"

Un alumno denunció que “no había matafuegos” e cuando se desarrollaba la feria de ciencias del Colegio Guadalupe. En declaraciones a la prensa, el estudiante sostuvo: “Vi como un chico se prendió fuego entero, se quemó de la cabeza a los pies”.

El joven resaltó que “no había matafuegos” en el lugar y apuntó contra las autoridades escolares por “no tomar ningún tipo de precaución”.

En este sentido, calificó de “pelotudo” al profesor porque “se escondió” cuando sucedió el siniestro en el establecimiento de Paraguay 3925.

EL ANTECEDENTE DE LA SEMANA PASADA

El viernes pasado, también se llevó a cabo una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, en Pergamino, donde hubo una explosión accidental. Y que dejó un saldo de más de una decena de heridos, la mayoría menores de edad.

La más comprometida es una estudiante de 10 años con riesgo de perder uno de sus ojos que fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Garrahan, con un traumatismo facial y quemaduras varias. La dirección del instituto pediátrico informó ayer que la alumna evoluciona favorablemente y permanece internada en cuidados intensivos.

Según comunicó el hospital, la paciente permanece sin necesidad de soporte respiratorio y bajo seguimiento clínico frecuente, mientras el equipo sostiene comunicación permanente con su familia.

La explosión ocurrió durante la presentación de un experimento que recreaba la erupción de un volcán. Un video grabado en el lugar muestra cómo la situación se desbordó en pocos segundos: un estallido fuerte, similar al de un artefacto de pirotecnia o una bomba casera, lanzó fragmentos de metal y restos de materiales, que impactaron a varios de los presentes.