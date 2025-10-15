Habló el doble femicida Pablo Laurita: "Fue todo por justicia"

Este miércoles el impulsor de Varones Unidos fue derivado desde Gualeguaychú hasta Concordia se expresó ante la prensa y expuso: “Todo fue por justicia”, haciendo referencia a los tres crímenes.

En este sentido, la fiscal Daniela Montangie le tomará declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. Por el momento, las autoridades no informaron de manera oficial si el cuerpo hallado descuartizado pertenece al chofer.

Se espera que luego de dicha testimonial "quede alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro", informaron fuentes judiciales.

Luego, será derivado hasta Córdoba para que se lo indague por el femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Actualmente, la Justicia de Córdoba mantiene la acusación contra Laurta por doble femicidio agravado y sustracción de menores. En paralelo, la Justicia de Entre Ríos busca esclarecer la desaparición y posible homicidio de Palacio. La trama apunta a una relación previa entre el imputado y el remisero, así como una planificación detallada de los hechos, destacaron los voceros judiciales al medio.

Este martes, el menor secuestrado por su padre cumplió 6 años. El avance de la causa y la identificación del cuerpo hallado en Concordia continúan pendientes, mientras los investigadores aún esperan resultados de ADN que confirmen si se trata del remisero desaparecido