El viernes 26 de septiembre de 1969, Abbey Road vio la luz en el Reino Unido (el 1 de octubre lo hizo en Estados Unidos) y no solo iluminó el camino de la banda de John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr.

Además fue una de las joyas madres que le marcó el camino a cada músico del planeta para el resto de su vida. La foto histórica de la portada del álbum, en la cual se ve a The Beatles transitando un paso peatonal en el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road, graficó sin quererlo este concepto de "marcar el camino" hacia dónde ir.

Abbey Road 50 años (14).jpg

El comienzo del fin

Las grabaciones de Abbey Road arrancaron en abril de 1969, y cinco meses después esos sentimientos de Lennon, Harrison, McCartney y Ringo se hicieron inmortales. Una pieza musical única repleta de estilos con el rock como la matriz del todo. Un disco espejo para cada género que se creó después. Infinita cantidad de músicos repararon en los gigantes de Liverpool, y sobre todo en esta gema única e irrepetible.

La última de The Beatles, ya que "Let It Be", lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad a Abbey Road. El comienzo del fin para la banda inglesa.

Abbey Road 50 años (11).jpg

Escucha la gran gema de The Beatles remazterizada:

The Beatles - Abbey Road (Remastered) The Beatles - Abbey Road (Remastered)

