Rocío Robles confesó que "está saliendo" con Adrián Suar

“El día que esté de novio, lo voy a decir” era la frase que recurrentemente utilizaba el director de programación de El Trece para hablar de su vida sentimental.

En el programa "Intrusos" de América TV, los conductores Rodrigo Lussich y Adrian Pallares contaron la información de la colega PilarSmith. La panelista Paula Varela contó más detalles de la relación, que se habría iniciado hace un año atrás, cuando Adrián Suar la invitó al teatro a ver la obra "Felicidades" protagonizaba con Griselda Siciliani, Benjamin Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem.

La panelista de "LAM", Yanina Latorre se comunicó con Rocío Robles para consultarle sobre su versión de esta historia y leyó sus mensajes al aire “Rocío no me confirma el noviazgo, pero sí que están saliendo. Paula Varela contó hoy en Intrusos que están saliendo, más o menos, hace un año. Él la invitó al teatro, a ver la obra Felicidades”.

“Nos conocimos así. No tengo mucho que contar. Me gustaría que lo busquen a él, que hoy va al teatro” leyó el mensaje Yanina Latorre, y cuando le consultó si tienen una relación, Robles no quiso dar mucha más información “Pregúntenle a él. A mí esta situación me estresa bastante. Yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera”.

“Yo lo quiero un montón. Es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo” reveló la joven de 32 años sobre su relación con el productor de 57. “¿Están de novios?” repreguntó Yanina a lo que recibió como respuesta “De novios no, estamos saliendo” No quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo”.