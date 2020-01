A 20 años de Malcolm: ¿qué fue de los miembros de la familia Wilkerson?

Con humor inteligente y universal, la serie presentó conflictos mundanos en los que se ponían en juego el rol de padres e hijos, y las distintas preocupaciones que se atraviesan en ciertas etapas de la vida. Y sobre todo, un mensaje tan incómodo como cierto: la clave para convivir es soportarse. Incluso si tu madre es como Louis, una mujer que siempre creer tener la razón –y casi siempre la tiene-.

El éxito de la serie hizo que su protagonista se transformara en una estrella a comienzos del milenio, pero su carrera profesional -como la del resto de jovencitos del reparto- no siguió el rumbo esperado. En cambio, las cosas fueron muy diferentes para uno de los adultos, quien llegó a convertirse en un verdadero icono de la cultura pop. A 20 años de su estreno, repasamos qué sucedió con cada uno de ellos.

Frankie Muniz / Malcolm

Malcolm - Frankie Muniz

Fue el chico del momento, todos los estudios querían contar con sus servicios cuando se trataba de una historia preadolescente. Y él aprovechó ese rato de gloria con películas rendidoras en la taquilla como Agente Cody Banks: Superespía (Agent Cody Banks, 2003) y Gordo Mentiroso (Big Fat Liar, 2002).

Su suerte cambió cuando el show terminó y él ya no interpretó a ese chico con el coeficiente intelectual de 165. Así que prefirió dedicarse a ser piloto de carreras, una profesión en la que no logró avanzar.

Volvió a actuar y tuvo papeles secundarios en series como Preacher (2016-2019) y Criminal Minds. Además participó de Sharknado: Heart of Sharkness (2015) y Sharknado 3 (2015), dos “hits” de bajo presupuesto.

Curiosidad: En 2017, Muniz tuvo un accidente y aseguró no recordar nada de la serie que lo catapultó a la fama.

Justin Berfield / Reese

reese malcolm in the middle

En pantalla desbordaba de energía, y parece que sigue manteniendo esa hiperactividad. Aunque prescindió de aparecer delante de cámara, su rol es fundamental detrás. Berfield es cofundador del área audiovisual de la mega corporación Virgin.

Ha participado como productor en distintas realizaciones y dirigió el cortometraje que se puede apreciar en los vuelos de Virgin Atlantic Airways. Y aunque encontró su lugar dentro de la industria, no descarta volver a actuar en el corto plazo –algo que no hace desde una breve aparición en Sons of Tucson (2010)-.

Erik Per Sullivan / Dewey

dewey - Malcolm in the middle

El más querido por el público infantil durante la emisión de la serie. A temprana edad, mientras el show estaba al aire, demostró que podía lucirse no solo en la comedia y tuvo papeles en dramas como Infidelidad(Unfaithful, 2002) y Mo(2007).

Tras el final de Malcolm, las propuestas empezaron a escasear y prefirió estudiar una carrera universitaria. Pareciera no tener intenciones de regresar a un set.

Christopher Masterson / Francis

Christopher-Masterson

El mayor de los hermanos y muchas veces el más inmaduro. Durante varias temporadas, su personaje se encontraba lejos de su hogar y sus aventuras fueron dignas de una serie independiente.

Este neoyorquino intentó seguir en la actuación como hicieron sus familiares Danny Masterson y Alanna Masterson, y lo logró aunque sin la repercusión de aquellos años dorados. Quizás lo viste en pequeños roles en Haven(2010-2015) y Men at Work (2012-2014).-

Jane Kaczmarek / Lois

louis malcolm in the middle

Sin discusión: el mejor personaje de la serie, y el favorito de los fans. Sus expresiones eran tan contundentes y genuinas que siguen siendo utilizadas para hacer memes más de una década después de su última emisión.

Curiosamente, aunque parecía que su carrera despegaría por completo tras esta performance brillante –fue nominada tres veces a los Globos de Oro-, no obtuvo una gran repercusión con sus siguientes trabajos.

Con su talento intacto, pero sin el protagonismo merecido, Kaczmarek siguió actuando en series como This is Us y The Middle (2009-2018) – ¿un plagio de Malcolm? -.

Curiosidad: desde el 2001, ella es la voz de la jueza malosa de Los Simpson. Autoritaria y antipática, le queda como anillo al dedo.

Bryan Cranston / Hal

cranston malcolm in the middle

En su rol de padre despistado y noble, él ya había demostrado sus virtudes como interprete. Aun así, nadie se imaginó que se convertiría en el personaje más importante de la televisión contemporánea: Walter White.

Desde ese rol consagratorio en Breaking Bad (2008-2013), Cranston se ha convertido en un hombre de peso en el star system y se transformó en una fija en cualquier nominación a un premio importante.

Quizás pase a la historia por elaborar la mejor metanfetamina y plantarse ante los carteles más temerarios, pero muchos nunca nos olvidaremos de su pelea desopilante con un mono para subir su autoestima y sus maravillosas coreografías en patines con las que avergonzó a sus hijos.

ADEMÁS:

La lista de ganadores de los Golden Globes

Golden Globes: los mejores y los peores looks de la alfombra roja