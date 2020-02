Es que el productor teatral participó de una entrevista con "Tardes Bellas", en la que Sebastián "Pampito" Perelló Aciar le preguntó si estaba enamorado, a lo que Flavio contestó con contundencia: "yo estoy enamorado de mi hijo".

Al mismo tiempo que manifestó que a Menard "lo quiero mucho, pasa que tampoco le puedo poner el título de novio. Vivimos dos cosas tan diferentes, cada vez estamos juntos la pasamos muy bien" y aclaró que "en su vida también la pasa muy bien, yo tampoco puedo cambiar la vida de las personas. Él tiene una vida hecha acá en su ciudad (Río Cuarto, Córdoba), y yo en Buenos Aires".

"Es muy difícil, uno a veces no puede decir todo lo que le pasa, porque tampoco quiero decir cosas que le pasen a él. Pero estamos muy bien los dos en distintos aspectos. Yo quiero preservar eso. Aparte, no sé qué va a pasar el día de mañana con nuestra relación", añadió y recordó que "siempre me tiré a la pileta y me pegué cada golpe..."

Por otro lado, Flavio aseguró -en diálogo con Primicias Ya- que le gustaría agrandar la familia que constituyó junto a su primer hijo Dionisio. En ese sentido, el coreógrafo explicó que el niño "está ya tan grande que el tiempo se pasó muy rápido" y remarcó que "ya no es tan bebé y eso que todavía no cumplió los dos años, cuando quiero agarrarlo para besarlo y eso, se me escapa. En cualquier momento se viene el hermanito".

Asimismo el artista confirmó que ya comenzaron las negociaciones para su participación en jurado BAR el Bailando 2020, aunque primero saldrá de vacaciones.