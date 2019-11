Fue en particular una escena en la que ella descruzaba sus piernas durante un interrogatorio policial, la que la lanzó a la fama, aunque también la dejó encasilla en el rol de “femme fatale” y de actriz “osada”, dispuesta a quitarse la ropa frente a cámara. De hecho sus siguientes films como Sliver (1993) y El Especialista (The Specialist, 1994) tenían mucho de eso pero no obtuvieron tanto reconocimiento.

Pero ahora, Sharon se ríe de esa experiencia, tal como lo demostró en la gala de los premios de la revista GQ, en Berlín, donde recibió el premio a la Mujer del Año. Por eso, mientras estaba sentada en el escenario, con un vestido corto y muy escotado volvió a recrear la escena.

La actriz, de 61 años, contó frente a su hijo Roan (19) que aquella escena le cambió la vida “para siempre”. “Ha llegado el momento de que decidan quiénes son. Ya es hora de decidir qué van a hacer con la parte más tierna, importante, hermosa, salvaje, apasionada e importante de ustedes mismos. ¿Qué van a hacer con ella?”, arengó al público.