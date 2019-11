Se viene la vigésima edición del Buenos Aires Rojo Sangre (BARS)

Esta vigésima edición del más antiguo festival de cine fantástico de Latinoamérica se llegvará a cabo entre el 21 de noviembre y el 1 de diciembre en el edificio ubicado en la calle Vuelta de Obligado 2199, de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta edición del BARS se realizará la presentación de Buenos Aires Rojo Sangre: 20 años de cine, hemoglobina y autogestión, un libro coral y colectivo que repasa la historia del festival y la de las últimas décadas del cine fantástico argentino.

Además, como suele ocurrir, el festival contará con una programación variada y atrevida donde se destaca la producción nacional con films como la desquiciada versión del cómic de culto Cazador la película (Georgina Zanardi, Marcelo Leguiza), el horror campestre de Respira: Transgénesis (Gabriel Grieco), el cierre de la épica trilogía punk TR3SH: la concha de su madre (Alejo Rébora), el improbable documental Zombies en el cañaveral (Pablo Schembri), el postapocalipsis cordobés de Carroña (Luciana Garraza, Eric Fleitas) o la bizarra El gran combo (Matías Szulanski).

El BARS reitera su apoyo al cine latinoamericano, con títulos como el primer film de horror panameño Diablo Rojo PTY (Sol Moreno), la climática cinta colombiana Luz (Juan Diego Escobar Alzate), el horror sobrenatural de la mexicana Belzebuth (Emilio Portes) o los zombies de la venezolana Infección (Flavio Pedota). En el plano internacional, de destacan la comedia neocelandesa Killer Sofa (Bernie Rao), el film de ciencia ficción chino Last Sunrise (Wen Ren), el brutal thriller Artik (Tom Botchii) y el bizarro slasher norteamericano You Might be the Killer (Brett Simmons).

Invasión: Japón

Asimismo, este año Japón desembarca en Buenos Aires con una intensa y variada selección de films que muestran sus últimas novedades del cine de género, con films como Vamp (Kazuya Konaka), Ghost Master (Paul Young), Mimicry Freaks (Shugo Fujii) y Ballad of the Nail (Dynamite Hira), entre otros.

Homenaje especial

Este año el BARS rendirá un homenaje especial a una estrella del cine internacional: Carmen Yazalde quién, con el seudónimo de Britt Nicholls, brilló en films de Jess Franco como Daughter of Dracula (1972), Une vierge chez les morts-vivants (1973) o La maldición de Frankenstein (1973). La reconocida modelo ofrecerá una entrevista pública donde charlará, por primera vez, sobre su fugaz pero indeleble experiencia en el cine europeo de horror.