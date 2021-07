A los 78 años, murió la cantante Raffaella Carrá

"Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre", declaró Japino a la agencina Ansa. Según su compañero, Raffaella falleció después de una enfermedad que "desde hace un tiempo había atacado su cuerpo menudo, pero lleno de energía".

"Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso", continuó Sergio.

image.png Raffaella Carrá falleció a los 78 años

Raffaella Pelloni, más conocida como Raffaella Carrá, actriz, cantante y bailarina, se hizo muy popular en los años setenta, cuando presentó con gran éxito varios programas de televisión. Sus canciones fáciles y pegadizas fueron cantadas en todo el mundo.

La artista italiana encandiló a varias generaciones con éxitos como "Hay que venir al sur", "Fiesta", "En el amor todo es empezar" o "Explota, explota".