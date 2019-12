Es que, al borde del medio siglo, la periodista de América TV luce mejor que nunca y ella aprovechó la oportunidad para demostrarlo a través de su cuenta de la red social, en la que se mostró en la pileta, en un día de mucho calor como fue este martes.

Plager se desempeña habitualmente en Involucrados e Intratables, dos ciclos en los que suele llevar temas de política, sin dejar de lado la oportunidad de lucir modelos de vestidos que parecen fabricados para ella.

ADEMÁS:

“Voy al gimnasio dos o tres veces por semana. Toda la vida lo hice y además hago algún que otro tratamiento en un centro de estética y con eso trato un poco lo que es el afuera. La imagen requiere su tiempo y eso también está vinculado a la calidad de vida y a dedicarme un tiempo para mí”, le contó a la revista Caras hace algunas semanas, en una entrevista en la que reconoció que su ritmo de vida lo adoptó “por mí y también por imposición del medio”.

“Mi relación con el espejo es un ida y vuelta agradable. Veo el paso de los años y cuando miro fotos viejas, me doy cuenta que estoy mejor ahora. Pero trabajo para eso: la piel hay que cuidarla y hago tratamientos para mantener el brillo. En el gimnasio hago ejercicios de hombros y brazos para estar más erguida porque luce mejor en la tele. Aprendí a construir mi propia imagen desde la observación y cuando hay algo que no me gusta, lo corrijo”, agregó.